Dakar 2018 – 3 domande a Bruno Famin (Peugeot Sport)

Con quale obiettivo il Team PEUGEOT Total affronta questa Dakar 2018?

Non vogliamo nasconderci: il nostro obiettivo è vincere questa Dakar che si preannuncia una bellissima corsa. Le difficoltà non mancheranno. Questa edizione sarà più lunga, e anche molto più difficile, di quella dell’anno scorso. Ad esempio, cominceremo subito in Perù con lunghe tappe sulla sabbia alla fine delle quali potrebbero crearsi importanti distacchi fra i partecipanti. I nostri concorrenti hanno lavorato molto e le modifiche al regolamento renderanno la gara apertissima. Parliamo di modifiche colossali, mai viste in tempi così brevi nello sport automobilistico. Pertanto, puntare alla vittoria in un simile contesto è già un grande obiettivo, ma la vittoria non è scontata. Questa Dakar 2018 si preannuncia aperta e appassionante. Oltre alle caratteristiche della PEUGEOT 3008DKR Maxi, poter contare su quattro equipaggi in grado di vincere è un punto di forza rispetto alla concorrenza.

Cosa pensa del percorso di questa edizione 2018?

Come già detto, il percorso mi sembra più impegnativo. Riserverà ai concorrenti numerose difficoltà. Sarà anche una delle prime volte che guideremo così tanto in mezzo alle dune. E poi, c’è qualche sorpresa sul piano sportivo: una giornata in più, una partenza in rettilineo sulla spiaggia, l’inversione dell’ordine di partenza auto/moto nella seconda tappa e le temibili prove speciali di Belen e Fiambala, entrambe in programma!

Questa sarà l’ultima Dakar del Team PEUGEOT Total?

Sì, è l’ultima Dakar, almeno l’ultima di questo ciclo per PEUGEOT. Per noi è chiaro e dunque ci teniamo a concludere con un bel risultato. Ciò ci mette addosso un po’ di pressione. Detto questo, abbiamo preparato questa edizione come le altre. Non abbiamo ridotto il ritmo di lavoro rispetto agli anni precedenti, come dimostra lo sviluppo di questa PEUGEOT 3008DKR Maxi. Siamo molto concentrati sulla possibilità di vincere la corsa. Dopo la quarta partecipazione consecutiva, esploreremo nuovi orizzonti nel Campionato del Mondo di Rallycross.