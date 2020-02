3° Raduno HONDA CIVIC – CLUB

3° Raduno ufficiale - 29 Marzo 2020 - Varano de Melegari (PR)

Ciao a tutti, ci troveremo alle 10,30 puntuali a Varano de Melegari presso la struttura della DALLARA (www.dallara.it) in via Provinciale 33/a nei parcheggi adiacenti.

Entreremo per le 11,00 ed il costo sarà di 8 euro a testa più 50 per la guida che divideremo, la visita alla DALLARA accademy durerà circa un’ora, quando usciremo ci dirigeremo presso la trattoria “La Fopla” (www.villagelsomina.com/la-trattoria/) all’indirizzo Località Fopla, 21, 43040 Specchio.

Quest’ultimo dato converrà confrontarlo con lo stesso punto nel vostro navigatore e memorizzarlo…

Informazioni

data: 29 Marzo 2020

città: Varano de Melegari (PR)

Indirizzo: via Provinciale 33/a Varano de Melegari (PR)

Sito web: https://hondacivic-club.forumfree.it/?t=77268161

Email: honda.civic.club.it@gmail.com

Stefano Tavecchio – 3386325488