Fiat 500X le migliori offerte e promozioni da 179 euro al mese

La versione SUV della Fiat 500 - la X - ha superato persino la versione classica 500 nell'ultimo quadrimestre tanto che la 500X è salita al settimo posto assoluto confermando il successo della formula che mantiene il fascino della 500 aggiungendo spazio e versatilità che la rendono una perfetta prima vettura e non solo una iconica citycar. Fiat ha poi trovato la formula vincente per convincere anche gli incerti con offerte e promozioni davvero allettanti come questa da da 179€ al mese, con finanziamento e permuta o rottamazione

Fiat 500X cavalca la passione per i SUV ed i crossover degli italiani e grazie anche a promozioni ed offerte accattivanti continua a raccogliere ordini (quasi 10.000 nell’ultimo quadrimestre). Con appena 179 euro potete infatti mettervi al volante di una 500X CULT 1.0 da 120 CV Euro 6d proposta a €22.850 (IPT e contributo PFU esclusi),che scende con la promo a €19.500 oppure perfino a €17.500 solo con finanziamento che a questo punto conviene davvero!

Dettaglio Promozione Fiat 500X da 179 euro al mese

Per gli interessati ricordiamo nel dettaglio l’offerta Fiat che vale solo in caso di permuta o rottamazione.

Fiat ha scelto la 500X CULT 1.0 120cv Euro 6d Listino €22.850 (IPT e contributo PFU esclusi), promo €19.500 oppure €17.500 solo con finanziamento, segnalando ovviamente che ci sono offerte e promozioni per tutta la gamma 500X oltre a tutta la famiglia 500 che include anche la versione completamente elettrica che è la elettrica piu’ venduta in Italia.

Esempio di finanziamento

Se volete questa Fiat 500X CULT 1.0 120cv avrete un anticipo di 4.450 € ed un finanziamento della durata di 37 mesi con 36 rate mensili di 179€ (incl. spese incasso SEPA 3,50€/rata). A ciò si aggiunge la Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro 9.877,09€.

Importo Totale del Credito è quindi pari a 13.651,55€ (incluso spese istruttoria 325€, bolli 16€. Identicode 235€, polizza pneumatici 25.55€). Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 3€/anno. Interessi 2.543,54€.

L’importo Totale Dovuto (escluso anticipo) raggiunge i 16.330,09€ (TAN fisso 6,99% – TAEG 9,65%) .

Solo in caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo supero 0,05€/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 45.000km. Offerta FCA Bank è ovviamente soggetta ad approvazione.

Merita anche ricordare la sobrietà del motore mille da 120 CV che dichiara un consumo di carburante nel ciclo misto 500X Cult 1.0 120cv Euro 6d (l/100 km) di 6,9 – 6,2 con emissioni CO2 (g/km)di 157 – 140. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP, in base al quale i nuovi veicoli sono omologati dal 1° settembre 2018, aggiornati al 31/03/2022 e indicati a fini comparativi.I valori effettivi di consumo di carburante e di emissioni di CO₂ possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optionals, temperatura, stile di guida, velocità, peso totale, utilizzo di determinati equipaggiamenti (aria condizionata, riscaldamento, radio, navigazione, luci, ecc.), tipologia e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, condizioni climatiche esterne, ecc.

Come scoprire tutte le info e come va su strada la Fiat 500X oltre a scoprire eventuali km zero e offerte usato?

Per avere piu’ informazioni sulla Fiat 500X, sulle nostre impressioni di guida e tutte le info sui modelli e serie speciali vi segnaliamo il LINK dove trovate tutto sulla 500X , senza scordarvi di guardare il nostro listino completo senza dimenticare soprattutto che potreste trovare la vostra Fiat 500X del cuore anche fra le occasioni che i migliori Concessionari italiani pubblicano su Infomotori dove trovate anche le convenienti km zero.

Per risparmiare senza evitare brutte sorprese seguite le regole di Infomotori:

primo: provate la vettura che desiderate, in questo caso la Fiat 500X benzina, senza trascurare il resto della gamma che include benzina mild hybrid ed ovviamente il Diesel;

secondo: se avete una vettura da permutare andate non solo dal Concessionario ufficiale piu’ vicino (dove provare la vettura…) ma chiamate anche almeno altre due Concessionarie Fiat della vostra regione per verificare se l’offerta ed il valore della vostra stessa vettura sia corretto ricordando che ormai con uno smartphone ed una videoconferenza via whatsapp o skype possono farvi una valutazione a distanza oltre a farvi vedere eventuali km zero…

terzo: informatevi sempre sui finanziamenti che sono i piu’ interessanti e possono comprendere tutte le voci (compreso bollo, assicurazione, manutenzione, ecc) liberandovi dagli imprevisti con la certezza ogni mese pagherete questi euro ma senza alcuna sorpresa!

quarto: privilegiare i concessionari da noi selezionati ed ai quali abbiamo dato /(senza che pagassero un centesimo!) il titolo di Top Dealers Italia (vedi qui elenco: https://www.infomotori.com/concessionari/topdealersitalia/)

Buon viaggio!