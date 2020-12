I sistemi di ricerca Bosch arrivano sulla Luna

Bosch sta studiando insieme alla Nasa alcuni speciali sistemi di ricarica wireless per veicoli lunari, come il CubeRover di Astrobotic

Dalle auto alle navicelle spaziali il salto è per lo meno proibitivo, ma Bosch non si è lasciata spaventare e così l’azienda ha sottoscritto una collaborazione con Astrobotic, WiBotic e l’Università di Washington per sviluppare insieme al Glenn Research Center (GRC) della NASA dei sistemi di ricarica di prossimità ultrarapida da usare per applicazioni spaziali, come i mini robot per ricerche sulla Luna.

Bosh: obiettivi spaziali per il prossimo futuro

Questo progetto ha preso il nome di Ultra Fast Proximity Charging for Critical Space Applications e al di là degli sviluppi in campo aerostazione, potrà, in futuro, averne anche nel mondo quotidiano Con un finanziamento da 5,8 milioni di dollari compreso nel programma Tipping Point della NASA si apre così la strada alla ricerca e allo sviluppo della ricarica wireless per veicoli lunari, come il CubeRover di Astrobotic che, una volta arrivato sul suolo lunare, funzionerà autonomamente e si caricherà alla fine delle missioni giornaliere in modalità wireless.

Saranno i ricercatori Bosch negli ambiti della connettività wireless e dell’IoT intelligente a fornire supporto al progetto i cui risultati verranno mostrati entro metà del 2023. I robot impegnati sulla luna saranno equipaggiati e istruiti per navigare in condizioni difficili e imprevedibili per raggiungere una docking station wireless in un ambiente sprovvisto di GPS. Bosch contribuirà al progetto con la sua esperienza nell’analisi intelligente dei dati attraverso l’uso dell’IA e nelle soluzioni di connettività wireless.

I ricercatori Bosch di Pittsburgh e Sunnyvale si concentreranno sulla capacità di elaborazione intelligente che permetterà la navigazione autonoma dei robot sulla superficie della Luna. “Consentire a un robot di navigare sulla Luna non è come far muovere un robot aspirapolvere in casa o permettere a un’auto di guidare in modo autonomo. Innanzitutto, le soluzioni di localizzazione terrestre via radio non sono disponibili sulla Luna. Inoltre, l’imprevedibile terreno lunare e la polvere complicano ulteriormente la navigazione guidata dai soli segnali visivi“, ha dichiarato Samarjit Das, direttore del gruppo Intelligent Internet of Things presso il centro di ricerca Bosch di Pittsburgh che poi ha aggiunto che “Per superare questa straordinaria sfida nell’impervio ambiente lunare, avremo bisogno di una fusione e di una percezione intelligente dei dati multisensoriali dei robot“. Bosch studierà e svilupperà tecnologie di fusione multisensoriale che potranno comprendere video, unità di misura inerziali (IMU), radiofrequenza (RF) e sensori di vibrazione sui piccoli robot per creare modalità complementari che permettano una navigazione ad alta precisione.