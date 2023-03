Le auto elettriche hanno sempre più autonomia arrivando quasi a 800 km

Fra le false credenze più diffuse verso le auto elettriche la prima è sicuramente quella sull'autonomia e per tal ragione Andiamo Elettrico ha realizzato una guida sulle 10 maggiori fake news sulla mobilità elettrica, ricordando che l'innovazione tecnologica fa miracoli e passare da 100 a 300 km di autonomia per una city car è questione di pochi anni! Chi vuole informazioni precise, dettagliate ed aggiornate può iscriversi a www.andiamoelettrico.it

La tecnologia fa passi da giganti così come testimoniano gli stessi computer che in passato occupavano interi saloni dei palazzi per avere memorie ridicole, mentre oggi persino dei leggerissimi smartphone da pochi grammi offrono capacità di calcolo impensabili fino a solo dieci anni fa! Le auto elettriche, da molti definite proprio dei palmari a quattro ruote per essere connesse e sempre più autonome nella guida, seguono la stessa strada, forse con tempi ancora più veloci.

“Le auto elettriche hanno poca autonomia” poteva valere nel primo decennio del Duemila quando le citycar elettriche superavano con fatica i 100 km, mentre oggi le ultime compatte BEV raggiungono tranquillamente diverse centinaia di chilometri come Renault Zoe, Peugeot 208, Opel Corsa e Fiat 500e, senza dimenticarci della Kia Soul, DR 1.0 EV o Dacia Spring, giusto per fare qualche nome.

Le citycar sono passate da 100 a 300 km di autonomia in pochi anni…

I 300 km ormai sono un limite che raggiungono tutte le auto elettriche del segmento B (a partire dalla Fiat 500e). La stessa “ansia da autonomia” che interessa soprattutto le auto elettriche essendo ancora poco conosciute dagli automobilisti, si dissolve pensando semplicemente che la media italiana (molto simile a quella europea) di percorrenza giornaliera è di circa 30 chilometri. A livello annuale non si superano circa i 12.000 km! A fronte di tali dati, significa che con una ricarica completa di una moderna vettura elettrica, l’italiano medio può tranquillamente usare il veicolo tutta la settimana, magari facendo un “rabbocco” energetico al supermercato o in palestra, dove sono sempre più presenti le colonnine di ricarica (spesso gratuite) per i propri clienti.

…e le BEV medio alte da 300 a 600 e oltre km di autonomia

Se le “urbane” si attestano intorno ai 300 km, le vetture dei segmenti superiori, fanno decisamente meglio, tanto che il muro dei 600 km è stato infranto dalla Tesla Model S 100 Long Range (WLTP) già nel 2017 ed oggi il traguardo dei 500 km è uno standard per tutte le vetture elettriche con una batteria da circa 80 kWh con tutte le case automobilistiche sempre più impegnate a raggiungere autonomie anche superiori pur essendo più un fattore psicologico che di reale utilità in quanto con l’incremento esponenziale delle ricariche veloci a corrente continua superare i 500 km significa solo appesantire le vetture e far le pagare inutilmente più care!

Quali sono le 10 auto con la maggiore autonomia?

10 modelli con autonomia superiore ai 500 km secondo i dati WLTP a testimonianza che incrementando le batterie si raggiungono valori importanti, fra cui i 782 km della ammiraglia elettrica Mercedes EQS.

Ovviamente più la batteria è grande più si aumenta la stessa autonomia, ma certamente cinque anni fa questi risultati erano impossibili da immaginare per così tabte vetture di differenti marche pur notano nella Top Ten la chiara supremazia di Tesla che vanta ancora la migliore tecnologia, pur avendo una concorrenza sempre più agguerrita.

1. Mercedes EQS con 385 kW di potenza (523 CV) con autonomia di 782 Km

2. Tesla Model S, con potenza di 493 kW (670 CV), e un’autonomia fino a 652 Km

3. Ford Mustang Mach-E con 610 Km di autonomia

4. Tesla Model 3 Long Range è in grado di arrivare a 602 Km di percorrenza

5. Tesla Model X fino a 560 km di autonomia

6. Volkswagen ID.3 Pro S ha un’autonomia fino a 544 Km

7. Kia EV6 resta sopra il muro dei 500 con una autonomia di 528 Km

8. Volkswagen ID.4 dichiara una autonomia fino a 520 Km

9. Škoda Enyaq iV propone un’autonomia di 520 Km

10. Audi Q4 e-tron arriva a 516 Km di autonomia

In cosa consiste il tanto citato ciclo WLTP usato per stabilire la media dei consumi per le auto eletriche ma anche benzina e diesel?

In parole semplici (ci ricorda efficacemente lo steso sito Modo di Volkswagen Group Italia a cui suggeriamo di iscriversi), si tratta di un insieme di procedure di prova utilizzate per omologare i veicoli.

La fase WLTC – che interessa noi – dura 30 minuti, durante cui l’auto viene guidata su rulli per 23 chilometri a una velocità media di 47 km/h. Il ciclo ha quattro fasi di intensità variabile, dalla più bassa alla più alta, in cui l’auto supera i 130 km/h; tutto questo si svolge a una temperatura di 14°C e con l’aria condizionata spenta. Viene anche presa in considerazione la situazione di sosta nel traffico, il che significa che l’auto trascorre il 13% del tempo ferma.

Il ciclo WLTC rimane un esercizio di laboratorio, che è tale per garantire che i dati riportati siano comparabili. Questo dà modo ai clienti di confrontare autonomia e consumo non solo tra i modelli della stessa Casa automobilistica, ma anche tra auto di marche diverse. Verosimilmente, a un migliore consumo WLTP corrisponderà un miglior consumo reale (chi vuole più info: https://modo.volkswagengroup.it/it/mobotica/come-si-misura-lautonomia-delle-auto-elettriche).

La migliore stagione per le auto elettriche è la primavera

Da segnalare che la primavera è la migliore stagione per le elettriche, mentre l’inverno le mette a dura prova (così come in passato le motorizzazioni endotermiche) a causa del freddo che non è mai amato dalle batterie, richiedendo energia per andare in temperatura! Paradossalmente stanno salendo le autonomie delle vetture elettriche e calando quelle delle vetture a benzina e Diesel poiché i costruttori riducono il peso delle vetture per ridurre i consumi e gli stessi serbatoi contengono meno litri di carburante, per non parlare delle nuove vetture a metano che ormai superano a stento in taluni casi i 300 km complessivi…

Una domanda ricorrente che ci sentiamo chiedere è: “ma quanti km percorrono davvero le auto elettriche, ossia quanta autonomia hanno?”

A questa domanda ha risposto efficacemente il TCS Touring Club Svizzero in collaborazione con club automobilistico norvegese NAF.

Il fatto che sia stato realizzato da due Paesi in cui non si producono auto e siano notoriamente neutrali rende ancora più autorevole il test che ha coinvolto ben 31 vetture elettriche che sono state messe a confronto circa l’autonomia, il consumo e i tempi di ricarica. Ben 31 auto elettriche hanno infatti preso parte al test estivo dello scorso 2022 del TCS in collaborazione con il club automobilistico norvegese NAF.

Un test d’autonomia come questo, che percorre realmente un percorso stradale, è un complemento ideale ai valori WLTP, alle misurazioni RDE dei test delle auto TCS e ai valori del programma GreenNCAP.

Grazie all’elevato numero di veicoli testati, è stato possibile fare confronto diretto. Le categorie prese in considerazione ossia l’autonomia, il consumo e il tempo di ricarica rappresentano le qualità essenziali che un’auto deve possedere per essere adatta all’utilizzo quotidiano e per intraprendere dei viaggi. Questi parametri sono stati monitorati durante un test di guida: 31 auto hanno percorso un tragitto identico sotto le stesse condizioni.

I risultati mostrano quanto sia diversificata la gamma di auto elettriche provenienti dall’Europa, Stati Uniti, Corea e Cina e quanto la loro performance sia migliorata e adatta all’utilizzo quotidiano. In termini di autonomia e di potenza di ricarica, offrono molto di più rispetto alle migliori e più costose auto elettriche presenti sul mercato solo pochi anni fa. Tutte le auto hanno ottenuto punteggi superiori al 55%, tre modelli addirittura superiori all’80% e solo sei inferiori al 60%.

I migliori risultati del test li hanno ottenuti Kia, Tesla e BMW

In cima al podio la crossover coreana Kia EV6RWD, davanti alla crossover 4×4 Tesla Model Y LR Dual Motor e alla berlina di Monaco la BMW i4 eDrive40. Tutte e tre le vetture convincono per l’efficienza energetica e l’autonomia, oltre che per le eccellenti prestazioni di ricarica.

Alleghiamo nella gallery qualche immagine e per gli interessati ricordiamo il link dell’interessante test: https://www.tcs.ch/it/test-consigli/test/autonomia-auto-elettrica.php

Concludendo possiamo confermarvi che le auto elettriche hanno autonomia più che sufficiente!

Andiamo Elettrico (www.andiamoelettrico.it) può confermarvi attraverso l’esperienza di oltre 6.000 proprietari di auto elettriche che l’autonomia delle auto elettriche ha raggiunto livelli più che validi al pari (temi che tratteremo in altri capitoli della guida “Le dieci false credenze (fake news) sulle auto elettriche” in fase di realizzazione in queste settimane) dei tempi di ricarica e dello stesso numero delle colonnine. Lo stesso prezzo delle elettriche è pari (nel ciclo completo di possesso TCO) alle benzina o diesel col problema che oggi le auto nuove sono troppo care per l’italiano medio e va ripensato lo stesso uso e modalità di acquisto privilegiando quello a consumo considerando la media chilometrica italiana (30 km circa) e che una vettura mediamente viene utilizzata per un 5-10% del tempo giornaliero…

Una raccomandazione che facciamo è di provare una vettura elettrica per un fine settimana e quindi dare il proprio giudizio, segnalando che oggi la scelta elettrica è interessante per un gran numero di italiani, ma certamente non per tutti mancando ancora le infrastrutture che stanno crescendo a ritmi molto veloci pensando che al 31 dicembre vi erano 36.772 punti di ricarica elettrica e l’Italia ha 21,5 punti di ricarica ogni 100 auto elettriche (BEV, ossia Battery Electric Vehicle) circolanti contro le 11,5 della Francia, gli 8,2 della Germania e gli 8,9 del Regno Unito (fonte Motus-E) con un vantaggio anche per i punti di ricarica veloce a corrente continua. Il problema italiano è che ci sono poche auto elettriche ed il numero cresce molto piu’ lentamente che in tutta Europa, rischiando di relegare l’Italia ad un ruolo marginale.

Ultimo invito agli amici giornalisti: prima di scrivere di auto elettriche provatele e soprattutto parlate con chi le usa: io ho cominciato nel 2017 superando già i 250.000 km in modalità elettrica e conosco migliaia di persone che hanno fatto più strada del sottoscritto e con vetture con minore autonomia… www.andiamoelettrico.it nasce appunto per condividere esperienze, rispettando tutti e rimarcando che nel 2023 non tutto il 100% degli italiani è pronto al passaggio elettrico, giusto per non passare per estremisti quali non siamo assolutamente.

La mobilità elettrica è un tassello dell’economia circolare e va conosciuta correttamente per coglierne le opportunità e risolvere le problematiche: ogni medaglia ha sempre due lati!