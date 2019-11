Maserati Alfieri, prime immagini in attesa del debutto (2020)

Maserati Alfieri debutta nel 2020, precisamente in occasione del Salone di Ginevra in programma a marzo

Svolta elettrica per Maserati entro il 2020. La Casa del Tridente è vicina a presentare la versione definitiva della Maserati Alfieri, che il pubblico ha potuto ammirare per la prima volta sotto forma di concept nel 2014. Al Salone di Ginevra 2020, invece, si attende la versione di serie che verrà proposta sia in versione 100% elettrica EV sia in versione PHEV.

L’obiettivo del Marchio è dunque essere sempre più elettrico e innovativo e sotto questo punto di vista la Alfieri rappresenta un vero e proprio cambiamento epocale. L’erede della GranTurismo, la Alfieri appunto (nome che comunque non è stato ufficialmente confermato), è stata anticipata dai bozzetti del designer di Pininfarina Lorenzo Carpignano, il quale propone una coupè caratterizzata da due grossi scarichi centrali nel posteriore.

La presenza degli scarichi indica chiaramente la presenza di un motore a combustione interna, probabilmente un V6 e non più un V8. Grazie all’aiuto di un’unità elettrica, la Alfieri sarà comunque in grado di garantire prestazioni esagerate, con l’accelerazione da 0 a 100 km/h che dovrebbe avvenire in poco più di 2 secondi. Rispetto alla concept presentata nel 2014, questa versione è decisamente più grintosa grazie alle sue forme spigolose e “cattive”. Prese d’aria e alettone imponente conferiscono alla vettura un look da corsa, ma per l’aspetto definitivo occorre pazientare ancora qualche mese.