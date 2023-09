Renault Trafic Van E-Tech Electric: l’iconico furgone diventa 100% elettrico

Arriva sul mercato il nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric completamente elettrico con motore da 122 CV e batteria in grado di assicurare fino a 297 km di autonomia.

Renault si prepara a lasciare il segno nel 2024, lanciando la sua ultima innovazione nel settore dei veicoli commerciali: il Renault Trafic Van E-Tech Electric. Questo EV, che rappresenta la nuova frontiera dell’elettrico, sancisce l’espansione della gamma di veicoli elettrici della casa automobilistica francese.

Dal 1980, il costruttore ha saputo distinguersi con più di 2,4 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo. Il successo del Trafic Van non conosce confini, posizionandosi come terzo furgone leggero più venduto in Europa e vero simbolo nel suo segmento.

L’azienda, forte di una storia di oltre 40 anni di eccellenza, ha sempre puntato sulla qualità, cosa che non cambia con l’arrivo della versione E-Tech Electric.

Due lunghezze e due altezze diverse

Per quanto riguarda le caratteristiche, il nuovo Trafic Van E-Tech Electric non si discosta dalla versione con motore a combustione interna, garantendo massima efficienza e versatilità. Il modello full electric, infatti, offre due diverse lunghezze (5,08 e 5,48 metri) e due altezze (1,967 e 2,498 metri).

In termini di capacità, i professionisti possono contare su un volume di carico variabile tra 5,8 m³ e 8,9 m³, con una lunghezza di carico che arriva fino a 4,15 metri, ideale per trasporti di dimensioni maggiori. Non mancano varie opzioni di personalizzazione, confermando la modularità che ha sempre contraddistinto questo modello.

Nello specifico, il vano portaoggetti all’interno della cabina vanta una capacità di 88 litri, distribuiti tra consolle, portiere e panchetta posteriore. Un tocco di genialità è dato dal cassetto Easylife, che con la sua apertura scorrevole, mette a disposizione ben 6,6 litri di spazio, facilitando l’accesso al conducente.

Il Renault Trafic, che un tempo ha rivoluzionato il mondo dei veicoli commerciali con la sua brillante idea di “ufficio mobile” (uno schienale che diventa una scrivania o un tavolino con vano porta bloc-notes), è ora al centro dell’innovazione tecnologica.

Fino a 297 km di autonomia con una sola ricarica

Dalle batterie agli ioni di litio da 52 kWh, il costruttore francese garantisce fino a 297 km di autonomia nel ciclo WLTP e con una sola ricarica. Ciò significa che gli utenti possono tranquillamente affrontare i percorsi di tutti i giorni, con un rapporto qualità/prezzo notevole per quanto riguarda i costi di proprietà e di utilizzo.

E non è tutto: le batterie vantano una garanzia di 8 anni o 160.000 km, con sostituzione gratuita nel caso in cui la capacità scenda sotto il 70% del suo valore nominale.

È equipaggiato con un motore elettrico da 122 CV

Sotto il cofano, il Renault Trafic Van E-Tech Electric non delude affatto. Vanta un motore elettrico da 122 CV (90 kW) di potenza e 245 Nm di coppia massima. Questo assicura una guida fluida e affidabile in qualsiasi situazione. E con la modalità Eco, l’autonomia viene gestita in modo ottimale.

Ma non è solo l’efficienza energetica che lo distingue. La frenata idraulica si fonde con il sistema ARBS, ottimizzando il recupero energetico.

E per quanto riguarda la ricarica? Renault ha pensato davvero a tutto. L’EV viene fornito con un caricatore di bordo combinato AC 7 kW + AC 22 kW. Mentre il primo è ideale per la ricarica domestica, il secondo garantisce una ricarica rapida alle colonnine pubbliche, dando 50 km di autonomia in meno di 25 minuti. Non dimentichiamo il caricatore DC 50 kW per una carica ancora più veloce.

L’esperienza del nuovo Trafic Van E-Tech Electric si estende oltre il veicolo. Grazie all’app MyRenault e al sistema di infotainment Easy Link, gli utenti hanno accesso a servizi connessi, come il monitoraggio della batteria, la ricerca dei punti di ricarica e la pianificazione del precondizionamento termico.

Sarà prodotto nello stabilimento di Sandouville

La decisione strategica di produrre il Trafic nello stabilimento di Sandouville (Francia) risale al 2010. Un investimento considerevole di ben 230 milioni di euro ha permesso di rinnovare completamente la fabbrica, adattandolo alle esigenze di un veicolo commerciale con ben 600 possibili configurazioni.

A partire dal 2014, l’impianto francese ha iniziato a sfornare questo veicolo commerciale e oggi vanta una produzione quotidiana di circa 600 esemplari (praticamente uno ogni 80 secondi), operando su due turni. È notevole che quasi tre quarti di questi veicoli trovino la loro strada oltre i confini francesi.

Le prime unità del nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric verranno prodotte entro l’anno. E ciò conferma l’impegno del marchio francese nel seguire le tendenze globali di elettrificazione.

Con una forza lavoro di 1677 dipendenti, lo stabilimento di Sandouville produce anche per altri brand come Nissan (Primastar) e Renault Trucks (Trafic Red Edition). Inoltre, l’impianto affronta sfide quotidiane legate alla transizione energetica e alla decarbonizzazione.

A prova della sua dedizione in questo ambito, la struttura ha ottenuto la certificazione ISO 50001 per il sistema di gestione energetica a febbraio 2023. Non solo, ma l’innovazione si spinge anche verso la digitalizzazione dei processi.

Per quanto riguarda i componenti chiave del nuovo e-LCV, il motore elettrico e i caricatori sono fabbricati nello stabilimento Renault di Cléon (Normandia). L’assemblaggio della batteria avviene a Flins mentre tutto ciò che concerne l’elettrificazione del veicolo si svolge nel sito di Gretz-Armainvilliers.

Per coloro che stanno già pianificando di entrare in possesso di questo nuovo EV, sappiamo già che gli ordini apriranno nel 2024.