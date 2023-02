Ruote da sogno è stato nominato Top Dealers Italia da Infomotori.com

RUOTE DA SOGNO, DOVE PASSIONE E STORIA SI INCONTRANO. Ruote da Sogno, rappresenta una tappa obbligatoria per gli appassionati di auto classiche e moto d’epoca, che visitano lo straordinario territorio della Motor Valley italiana. All’interno del grande showroom di oltre 8.000 mq è ospitata una selezione con più di 400 moto di ogni epoca e […]

RUOTE DA SOGNO, DOVE PASSIONE E STORIA SI INCONTRANO.

Ruote da Sogno, rappresenta una tappa obbligatoria per gli appassionati di auto classiche e moto d’epoca, che visitano lo straordinario territorio della Motor Valley italiana. All’interno del grande showroom di oltre 8.000 mq è ospitata una selezione con più di 400 moto di ogni epoca e marca, tutte perfettamente restaurate e marcianti, ma soprattutto in vendita, alla quale si aggiunge una importante selezione che supera le 250 auto Classiche, Supercar e YoungTimer. Ruote da Sogno non è un museo, né una collezione privata, ma un operatore commerciale in grado di soddisfare le richieste di collezionisti ed appassionati di auto e moto di ogni epoca.

AUTO COME VERE STAR

Auto classiche come vere star di avanguardistici spazi polifunzionali, dove il fascino di questi mirabili oggetti del passato, spicca sull’uniformità̀ cromatica del nero degli ambienti. Uno spazio suggestivo ed unico per i cultori del genere. Difficile da raccontare nella sua essenza, così sfrontatamente lussuoso, ma sorprendentemente autentico ed originale. Esemplari di rara bellezza e di inestimabile valore, che hanno attraversato indenni le epoche e surclassato le mode, suscitano l’istintiva ed attonita ammirazione del visitatore susseguendosi, come in un sogno ad occhi aperti. Lasciarsi naufragare in questo mare di passione, resta l’unico modo per ritrovare le orme del nostro passato.

COME UN PALCOSCENICO

Prendete un motociclista e chiedetegli come immagina il paradiso. Vi risponderà che lo immagina come uno spazio infinito stracolmo di moto di ogni epoca e tipologia, con le chiavi nel quadro pronte a partire. Varcando la soglia di Ruote da Sogno, negli spazi dedicati alle moto d’epoca questo paradiso diventa reale: si viene rapiti dalla imponenza, della vastità di moto, in una esperienza mistica che ogni motociclista ha provato almeno una volta nella vita davanti all’oggetto del proprio desiderio. E poi un oceano di Vespe luccicanti, allineate come soldatini di latta in uno spazio interamente dedicato a questa icona senza tempo. Se la moto dei vostri sogni esiste, è a Ruote da Sogno che potrete comprarla.

OFFICINA

In un ampio e luminoso spazio total black di grande suggestione, si susseguono stazioni di lavoro modulari ed ergonomiche. Meccanici attempati, ma di grande talento, muovono le mani con grande padronanza di gesti su motori di ogni tipo. Questo è il luogo dove aleggiano passione ed esperienza e si mantengono in piena efficienza auto e moto che hanno fatto la storia dei motori. Il cuore pulsante di Ruote da Sogno, un magico atelier dove tornano a rivivere capolavori del passato. Un luogo da non perdere.