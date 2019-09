Universo Ferrari, l’esposizione dedicata al mondo Ferrari

Tifosi e appassionati Ferrari potranno visitare l'esposizione "Universo Ferrari" nei weekend del 21 e 22 settembre e del 28 e 29 settembre

Apre Universo Ferrari, la prima esposizione prevista nella sede storica delle Rosse dedicata al mondo Ferrari. Le visite esclusive si terranno nel corso del mese di settembre e l’iniziativa si tiene a bordo della storica pista di Fiorano, in una struttura che custodisce la storia di una Casa automobilistica prestigiosa come quella di Maranello. Per i visitatori l’esperienza è assolutamente immersiva, grazie a un percorso espositivo che permette di conoscere da vicino uno dei marchi che hanno reso le auto non solo un mezzo di trasporto ma anche una passione, un vero e proprio stile di vita.

L’esposizione inizia da un punto ben preciso: la passione del fondatore della Casa per il mondo delle corse. In un’ampia sala troneggia la SF90, la monoposto dell’attuale Campionato di F1 e il cui nome è un omaggio ai 90 anni della Scuderia. Un’altra interessante sala è dedicata invece alle “Ferrari Classiche”: tra tutte spicca la mitica Ferrari 250 GTO del 1962, una delle più ambite dai facoltosi collezionisti. Una terza sala è divisa in due spazi separati: il primo è per lo spirito lifestyle e vede la presenza di una LaFerrari Aperta del 2016, mentre il secondo è lo spirito delle competizioni, simboleggiato dalla Ferrari FXX-K Evo del 2017.

L’esposizione punta molto anche sui campionati a ruote coperte. Accanto a una Ferrari 488 GTE trova dunque spazio il trofeo vinto quest’anno alla 24 Ore di Le Mans. L’ultimo modello di questo percorso emozionale è la SF90 Stradale, la prima supercar ibrida di serie nella storia Ferrari. Le porte di ‘Universo Ferrari’ si apriranno a tifosi e appassionati nei fine settimana del 21 e 22 settembre e del 28 e 29 settembre.