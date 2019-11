[VIDEO] Le novità di Ducati per il 2020 in 5 punti con Andrea Ferraresi

Tante le novità presentate da Ducati per EICMA 2019, dalla nuova Streetfighter V4 agli esercizi di stile come la Desert X. Novità anche per la gamma Panigale con la nuova V2 e, nel complesso, con i nuovi studi d’aerodinamica sviluppati da Ducati



In occasione di EICMA 2019 abbiamo scambiato due parole con Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati, per farci raccontare il salone del marchio bolognese in 5 punti. Ducati ha, come di consueto, uno degli stand più ricchi ed interessanti.

1 – La moto più bella di EICMA

In Ducati non ne fanno un mistero, la nuova Streetfighter V4 è candidata come “moto più bella di EICMA”. La follia di una naked da oltre 200CV di potenza viene raccontata attraverso il gruppo ottico DRL, che ricorda il sorriso del Joker. La Streetfighter è quindi la novità di punta per il marchio bolognese.

2 – Il Design

Il secondo punto con cui Ducati vuole raccontarsi ad EICMA è il Design. Uno degli elementi portanti del marchio a cui è stata dedicata buona parte della lounge. Un omaggio allo stile ed al Design italiano.

3 – La famiglia Panigale

Al terzo punto lei, la famiglia più veloce del mercato a due ruote. Con la nuova Panigale V2 Ducati offre una moto estremamente bilanciata, sia in termini di design che prestazioni ed utilizzo: veloce in pista e godibile su strada.

4 – La ShowBike Desert X

Il concept dell’anno, almeno secondo noi. La Desert X riprende i canoni stilistici della Cagiva Elefant (motorizzata Ducati) che correva nella Dakar e presto potremmo vedere un modello di serie. Questo, ovviamente, nel caso in cui la risposta del pubblico fosse sufficientemente positiva. Come se potesse essere altrimenti.

5 – L’aerodinamica

L’aerodinamica, tra alette e intercapedini, è uno dei temi caldi dello stand. Dopo aver (ri)portato questa tecnologia in MotoGP, Ducati sta importando raffinati studi aerodinamici sulle moto di produzione come sulla nuova Streetfighter e sulla famiglia Panigale.