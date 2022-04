Volvo ELEC3City: le XC40 Recharge al servizio del car-sharing urbano

Il nuovo piano di car-sharing ideato dal marchio Volvo permetterà alla flotta di XC40 Recharge a disposizione dei clienti di trovare parcheggio presso il quartiere Porta Nuova di Milano

Un car-sharing innovativo con tempi di utilizzo più lunghi e tariffe agevolate: questa è la base di partenza del progetto ELEC3City ideato dal marchio Volvo, che prevede la messa a disposizione dei clienti interessati di una flotta di 15 XC40 Recharge da utilizzare prevalentemente nell’area urbana circostante al quartiere Porta Nuova di Milano, posizionato nelle vicinanze del Volvo Studio e della Torre UniCredit.

La volontà del marchio Volvo con questo progetto è quella di offrire un servizio di eccellenza con tempi di noleggio sostanzialmente più lunghi di quelli dei car-sharing “normali” (da un minimo di 30 minuti fino a più giorni di utilizzo, con la possibilità di portare l’auto anche fuori città) e con delle tariffe di 15 Euro per le prime tre ore e di 45 Euro al giorno se si dovesse superare questo limite.

Rispetto ad altre iniziative, però, il progetto Volvo ELEC3City richiede all’utente finale di riportare la XC40 Recharge (prenotata tramite app sia da utenti privati che hanno aderito all’iniziativa, sia dai Mobility Manager delle varie aziende presenti nel tessuto urbano circostante) direttamente nell’area di parcheggio, in modo che quello successivo possa trovarla pronta all’uso.

“ELEC3City dimostra che l’auto elettrica può essere alleata delle città nelle nuove sfide della mobilità sostenibile e strategica protagonista della transizione ambientale“, ha commentato Giuseppe Sala, sindaco di Milano, il quale si è trovato d’accordo con la visione del Presidente di Volvo Car Italia – Michele Crisci. “Si dice sempre che utilizzare l’auto in città è complicato ed è fonte di problemi e di inquinamento. Con il progetto ELEC3City vogliamo dimostrare che può essere vero il contrario: oggi abbiamo attivato il primo car-sharing elettrico di quartiere, in grado di dare una risposta concreta alle sfide di mobilità dei privati e delle aziende che si muovono in ambito urbano e non solo. Si tratta di un servizio facile e immediato, che è anche una risposta al generale aumento dei costi di energia e trasporti“.