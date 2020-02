GFG Style 2030, il SUV elettrico super sportivo

Al Salone di Ginevra 2020 debutta la GFG Style 2030, hypercar elettrica a trazione integrale che porta la firma di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro

Al Salone di Ginevra 2020 (5-15 marzo) non poteva mancare lo stand di GFG Style, Marchio di design di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. La novità più interessante, fra le tre proposte dal Marchio, è sicuramente la GFG Style 2030, SUV elettrico ad altissime prestazioni destinato al mercato del Medio Oriente (Dubai in testa). Dopo Kangaroo e Sibylla, ecco dunque la 2030, un nome che ci proietta direttamente nel futuro, un futuro elettrico, green e popolato da veicoli sempre più tecnologici e prestazionali.

Difficile comunque categorizzare quest’auto, che può essere deifnita tanto un SUV quanto una sportiva due posti. Le sue linee e le dimensioni, almeno per quanto vediamo nei rendering, non ci permettono di definirla con estrema precisione. Dettagli e precisione che saremo in grado di garantire quando potremo ammirare l’auto dal vivo, allo stand GFG Style a Ginevra.

Dettagli tecnici e dati specifici non sono ancora stati resi noti, per cui vi invitiamo a seguire il nostro Speciale Ginevra per tutti gli update del caso.