A Milano arriva Peugeot The Corner, la più grande affissione digitale d’Italia

Dopo quella di Piccadilly Circus, a Londra, il marchio Peugeot apre a Milano la più grande installazione digitale presente in Italia

La storia di Peugeot attraverso un maxi-schermo, che diventa a tutti gli effetti il più grande presente in tutta Italia: con il nome di “The Corner“, il marchio francese si è posto l’obiettivo di raccontare la sua nuova immagine di brand utilizzando la città di Milano come apri-pista assoluta nel nostro Paese. Presso piazza Freud di Stazione Porta Garibaldi, infatti, la Casa del Leone ha installato un enorme display angolare lungo 55 metri per 6 a tecnologia 3D e 5K, che promette di mostrare le ultime novità arrivate nella gamma 2022.

Tra queste anche l’ultima arrivata, quella Peugeot 308 che attualmente è proposta con l’innovativa powertrain a tecnologia ibrida plug-in dalla potenza complessiva di 180 o 225 cavalli ma che, in futuro, arriverà anche nella specifica versione al 100% elettrica. Come installazione più grande in tutta Italia, seconda solo a quella di Piccadilly Circus a Londra, “The Corner” sarà visibile tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 23 fino al 17 aprile e sarà accompagnata da un esemplare di Peugeot 308 presso la vicina piazza Gae Aulenti.