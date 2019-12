Alfa Action Days: le promo su Giulia, Gulietta e Stelvio

Fino a fine anno Alfa Romeo Giulia, Gulietta e Stelvio vengono proposte in offerta a 36 rate da 299 al mese e rata finale. Ricche le dotazioni di offerta. Per i professionisti sempre valida la formula BeFree Pro

Dicembre tempo di Natale e di regali, quindi perché non concedersi un’Alfa Romeo nuova. Una spesa non da poco, direte voi, ma la casa ha rinnovato le promozioni della campagna Alfa Action Days, lanciata lo scorso novembre e prorogata fino a fine anno sui modelli Giulia, Gulietta e Stelvio.

Tutte le offerte degli Alfa Action Days

Iniziamo con Alfa Romeo Giulia. La berlina sarà disponibile in versione Sport-Tech del modello con motore 2.2 turbo diesel da 150 CV, cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore con rate mensili da 299 Euro e possibilità di scegliere tra finanziamento, leasing o noleggio. Dopo le prime 36 rate il cliente avrà un diritto di prelazione sull’acquisto della vettura con un prezzo finale che sarà pari a 20.642 euro IVA inclusa. Per quanto riguarda i clienti, sono disponibili fino a 6 mila euro di vantaggi sul prezzo finale d’acquisto. Alfa Romeo Giulietta (versione con motore 1.6 turbo diesel da 120 CV) è disponibile con la possibilità di acquistare il modello con cambio automatico al prezzo del modello con cambio manuale, risparmiando circa 2mila euro sul prezzo di listino. Anche in questo caso, l’auto si può comprare con 36 rate mensili da 299 Euro (previo versamento di un anticipo di 2.090 euro) e con rata finale di 8.259,89 euro.

Last but not least, Alfa Romeo Stelvio, in allestimento Sport-Tech, motore 2.2 turbo diesel da 160 CV di potenza massima abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti ed alla trazione posteriore, è disponibile fino alla fine del mese di dicembre con rate mensili a partire da 299 Euro e la possibilità di scegliere tra noleggio, leasing o finanziamento. Una volta terminato il contratto di noleggio, il cliente avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo con un prezzo di 27.810 euro. I professionisti possono usufruire delle offerte BeFree Pro che prevede un noleggio con anticipo zero e 60 rate mensili (percorrenza di 125 mila chilometri) con incluse la copertura RCA con penale risarcitoria, la tassa di proprietà e l’assistenza stradale.