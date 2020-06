Alfa Romeo elettrica: SUV compatto in stile Tonale su base PSA?

Dopo la Tonale, Alfa Romeo concentrerà le proprie energie su una vettura elettrica, che molto probabilmente sarà un SUV di piccola taglia su piattaforma Peugeot eCMP

Mentre Alfa Romeo sta effettuando gli ultimi ritocchi alla Tonale, già si pensa a quella che sarà la prossima vettura che uscirà dagli stabilimenti del marchio italiano. Un’auto elettrica, magari un SUV di piccola taglia? Esatto… ma non esattamente tutto Made in Italy. In questo momento di crisi generata dall’epidemia Coronavirus il Gruppo FCA, di cui fa parte la Casa di Arese, sta anche pensando al proprio futuro, gestendo i dettagli della fusione con PSA.

Questo porterà a una condivisione delle tecnologie tra le due realtà, per cui l’Alfa Romeo del prossimo futuro, ovviamente elettrica, potrà ottenere una piattaforma pronta all’uso proveniente dal marchio Peugeot. Stiamo parlando della eCMP già utilizzata dalla 2008, con la quale la prossima vettura del Biscione condividerà quindi la powertrain, le forme e le dimensioni… distinguendosi, però, per lo stile e il fascino che solo il Centro Stile Alfa Romeo è in grado di far diventare realtà.

Nella fotogallery a corredo di questo articolo, per l’occasione, trovate le foto di un recente render della vettura in questione: sarà veramente così il futuro automobilistico della Casa di Arese?

Photo courtesy: Auto Express