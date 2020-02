Alfa Romeo: presentato il nuovo logo per i 110 anni di storia della Casa di Arese

Il 24 giugno 2020 il marchio Alfa Romeo spegnerà 110 candeline: per l'occasione è stato disegnato un nuovo logo e sono previsti diversi eventi che celebreranno questo traguardo

Quando si parla dei marchi che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale non si può non pensare alla nostra Alfa Romeo: il marchio del Biscione è conosciuto per le sue innovazioni tecnologiche, per i suoi successi sportivi e per le sue creazioni a quattro ruote, che hanno riscosso ampi apprezzamenti tra tutti gli appassionati. Una storia, quella di Alfa Romeo, che quest’anno taglierà un importante traguardo: quello dei 110 anni dalla sua creazione.

Si tratta di un “compleanno” speciale che prenderà vita il 24 giugno e per il quale il Centro Stile Alfa Romeo ha creato un nuovo logo, capace di esprimere il vero punto di forza del brand: far combaciare la tecnologia automobilistica con il piacere di guida e l’assoluta bellezza di vetture dalla cura maniacale. Ma non è tutto, perchè un anniversario del genere merita una serie di festeggiamenti all’altezza della situazione: per questo motivo sono previsti diversi eventi assieme a un piano editoriale che racconterà la storia “segreta” di Alfa Romeo, con curiosità, aneddoti e fatti correlati allo sviluppo storico e sociale d’Italia.

ALFA ROMEO: IL NUOVO LOGO

Sulla stessa lunghezza d’onda di quanto avvenne per il centenario, il nuovo logo che si staglierà quest’anno su tutti i prodotti Alfa Romeo sarà una creazione che sfoggerà di base proprio il numero 110: le due prime cifre “1” seguiranno una linea prospettica che conferisce al numero stesso l’idea di transizione dal passato verso il presente, trovando il suo culmine nella cifra “zero”. All’interno di questa troverà posto uno degli elementi più distintivi del marchio Alfa Romeo, vale a dire il “Biscione”, mentre nella parte inferiore sarà impressa la data di nascita del brand e quella attuale (1910-2020).

ALFA ROMEO: IL MUSEO STORICO E’ IL PROTAGONISTA

In questo importante anniversario serviva una base solida con la funzione di fulcro per i festeggiamenti, che Alfa Romeo ha trovato nel suo Museo Storico: il 24 giugno, infatti, sarà proprio questo ad ospitare club e appassionati, diventando il luogo privilegiato in cui chiunque potrà esprimere e condividere la propria passione. Da questo punto nevralgico partiranno una serie di eventi in cui Alfa Romeo diventerà il protagonista indiscusso: dalla 1000 Miglia del 13-16 maggio al Goodwood Festival of Speed, caposaldo a livello mondiale per tutti i fan delle quattro ruote in cui la Casa del Biscione riceverà il proprio tributo nel parco che circonda Goodwood House e durante il mitico Run Up of the Hill.

Oltre a ciò, ci saranno altri eventi disseminati lungo tutto l’intenso anno di festeggiamenti che contribuiranno a consolidare il mito del Marchio e la passione di tutti gli “alfisti” per quelle che sono considerate delle vere e proprie opere d’arte, non solo da vedere ma anche, e soprattutto, da guidare.