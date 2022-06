Alfa Romeo Spider Duetto: per la Milano Fashion Week diventa ibrida!

Garage Italia Customs presenterà in anteprima il restomod definitivo della mitica Spider Duetto, modificata con una powertrain ibrida dotata di KERS

A distanza di due anni dalle prime anticipazioni e nell’attesa di vedere il restyling in chiave moderna prodotto direttamente dalla Casa madre, il ben conosciuto preparatore Garage Italia Customs è pronto a presentare il suo personalissimo restomod della mitica Alfa Romeo Spider Duetto 4° serie. La “scoperta” della Casa del Biscione è uno tra i modelli più amati dagli appassionati e sarà visibile in un’inedita versione “ibrida” presso la Milano Fashion Week, organizzata dal 9 fino al prossimo 12 giugno.

Da semplice render virtuale la Duetto Hybrid di Garage Italia Customs utilizza come “donor-car” un esemplare originariamente equipaggiato con un motore 2.0 Litri ad iniezione del 1992, che in questo caso è stato sostituito da una powertrain sviluppata in collaborazione con Newtron e provvista di uno speciale sistema KERS a doppio ciclo di funzionamento. In fase di frenata, infatti, il motogeneratore funge da alternatore trasformando l’energia cinetica in energia elettrica che viene immagazzinata nelle batterie al litio, mentre durante le accelerazioni gli accumulatori rilasciano la carica elettrica così stoccata in modo da fornire un boost temporaneo di potenza per il propulsore termico.

Per quanto riguarda l’estetica, invece, la bellissima Alfa Romeo Spider Duetto Hybrid by Garage Italia Customs è stata preparata sfruttando alcune importanti collaborazioni con aziende Made in Italy tra le quali Poltrona Frau (per la pelle Frau Luxury arancione di sedili e rivestimenti interni), R-M (per la tonalità verde acqua della carrozzeria) e D-Tales (per la modanatura in legno presente sulla seconda fila di sedili). L’impianto audio Hi-Fi, infine, è stato progettato in via esclusiva per garantire un’offerta sonora unica nel suo genere e rendere l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

“Con la Duetto Hybrid proseguiamo nel nostro obiettivo di dare nuova vita alle icone del passato – ha commentato Lapo Elkann, fondatore di Garage Italia Customs – Il progetto Spider Duetto Hybrid rappresenta la sintesi perfetta tra la tradizione e l’innovazione che oggi non può prescindere dall’attenzione verso il tema della sostenibilità ambientale. Come la 500 e la Panda, il Duetto fa parte della grande tradizione dell’automotive Made in Italy e con questo progetto vogliamo riportarlo al centro della scena italiana e internazionale“.