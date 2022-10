Alpine Alpenglow Concept: la monoposto del futuro va ad idrogeno

In vista del Salone di Parigi il marchio Alpine ha presentato un prototipo di vettura da corsa che integra alcune delle soluzioni ingegneristiche che vedremo in futuro nel motorsport

Come saranno le monoposto che vedremo in futuro sui circuiti di tutto il mondo? Quali saranno le loro forme? E quale alimentazione adotteranno? Domande alle quali ha provato a rispondere il marchio Alpine con l’Alpenglow Concept, prototipo di vettura da corsa presentata in occasione delle prime giornate dedicate alla stampa del Salone di Parigi. Si tratta di un vero e proprio manifesto della visione di Alpine per il mondo delle corse, che integra diverse soluzioni ingegneristiche innovative tra le quali l’utilizzo dell’idrogeno come carburante per il funzionamento della powertrain fuel-cell.

Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, l’Alpine Alpenglow Concept si presenta come una vettura dalle linee estreme e appuntite, caratterizzate da un frontale nel quale spicca una firma luminosa rossa (a LED) che evoca la luce del sorgere del sole sulle montagne alpine. Lunga oltre cinque metri e larga più di due, al suo centro trova posto un abitacolo ultra-moderno con strumentazione semi-trasparente, volante di derivazione LMP1 e chiave di accensione a forma di prisma – la quale permette di dare vita anche ai vari comandi tra cui il pulsante “Overtake” destinato ad aumentare temporaneamente la potenza disponibile del motore.

Il colore della carrozzeria in fibra di carbonio, aggressiva e sfaccettata anche al posteriore con alettone pluri-regolabile in modo da favorire l’efficienza aerodinamica, è il tipico blu Alpine, impreziosito da diverse trasparenze che si possono notare anche nei cerchi in lega e, in generale, nelle fiancate laterali che accolgono i due serbatoi dell’idrogeno. L’intero pacchetto è imperniato sulle massime prestazioni e sul piacere della guida sportiva e servirà in futuro come base di partenza per tutte le vetture del marchio francese.

L’Alpine Alpenglow Concept, infatti, rappresenta il manifesto tecnologico non solo per la vettura che correrà nella categoria LMDh dal 2024, ma anche per le tre sportive che andranno a definire la gamma “Dream Garage” costituita da una compatta di segmento B (simile alla nuova Renault 5), da un crossover chiamato GT X-Over e dall’erede della A110. Qua sotto il video di presentazione di quello che ci aspetterà in futuro: buona visione!