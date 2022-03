Anche la Ferrari Testarossa diventa elettrica!

L'officina Electric Classic Cars ha deciso di inserire una powertrain Tesla al posto del tradizionale 12 cilindri di Maranello

Negli ultimi tempi i restomod e le conversioni di vetture storiche in veicoli elettrici stanno veramente spopolando: l’ultimo in ordine di tempo che vi abbiamo presentato è quello della Ford GT40, alla quale oggi farà compagnia nientemeno che… la mitica Ferrari Testarossa! L’idea (che potrebbe facilmente far storcere il naso ai puristi del Cavallino) è arrivata dall’officina britannica Electric Classic Cars, che in una serie di video ha deciso di cimentarsi nella trasformazione “a batterie” di una delle più belle supercar mai costruite in quel di Maranello.

Il progetto consiste nel sostituire il classico motore a dodici cilindri con una powertrain di derivazione Tesla, sapientemente aggiornata in modo da rendere il più possibile equilibrato il bilanciamento dei pesi della vettura. L’opera, in realtà, non è ancora terminata, ma l’officina ha già deliziato i suoi “followers” con due filmati che mostrano l’andamento dei lavori. Se abbiamo solleticato la vostra curiosità, li potete trovare qua sotto: buona visione!