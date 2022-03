Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022, aperte le iscrizioni

la gara di regolarità riservata alle vetture del Cavallino rampante è in programma dal 15 al 18 giugno 2022 con partenza da Desenzano del Garda e traguardo a Brescia

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022, gara di regolarità riservata alle vetture del Cavallino rampante in programma dal 15 al 18 giugno 2022.

Countdown iniziato per la Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022

Ferrari Tribute 1000 Miglia porta il prestigioso brand lungo le strade della Freccia Rossa. Sarà un’occasione per ammirare l’eccellenza made in Italy del Cavallino Rampante in un evento unico. L’edizione 2022 coinciderà con la 40ª edizione della rievocazione della storica corsa e forse anche per questo è stato pensato di disegnare un percorso che attraversil’Italia in senso orario. La partenza della manifestazione sarà a Desenzano del Garda mercoledì 15 giugno, mentre l’arrivo sarà posizionato a Brescia, sabato 18 giugno, dopo aver toccato nell’ordine Rimini, Roma e Salsomaggiore Terme.

L’iscrizione al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022 può essere effettuata esclusivamente online attraverso l’Area Riservata presente sul sito web di Ferrari Tribute 1000 Miglia. Infine, tramite il portale Internet, è possibile scaricare il PDF che contiene il percorso completo con tutte le varie città che l’intero equipaggio di Ferrari attraverserà.