Audi grandsphere: annunciato il giorno della presentazione

Audi grandsphere è il secondo tassello della trilogia firmata dalla Casa dei quattro anelli in fatto di vetture a emissioni ridotte. La presentazione ufficiale è in programma il prossimo 2 settembre, probabilmente al Salone di Monaco

Manca sempre meno alla presentazione della nuova Audi grandsphere. Il countdown è iniziato e un’immagine teaser pubblicata su Facebook fissa nel prossimo 2 settembre la data in cui i veli cadranno da questo modello molto atteso.

Audi grandsphere sarà presentata a Monaco

Audi, quindi, ha scelto di giocare in casa presentare grandsphere nei giorni in cui si svolgerà la prima edizione del Salone di Monaco, in programma dal 7 al 12 settembre. La Casa dei quattro anelli, dopo la sportiva skysphere, mostrata in California alla Monterey Car Week, presenterà il secondo esemplare di questa trilogia di vetture a zero emissioni. Rispetto alla sorella, però, Urbansphere avrà dimensioni più compatte mentre le caratteristiche sia estetiche sia tecniche saranno in linea di continuità. Gli interni non solo saranno curati in ogni dettaglio, ma anche estremamente spaziosi. Audi non ha fornito nessun dato tecnico, quindi i curiosi dovranno attendere il 2 settembre per assistere alla presentazione ufficiale.