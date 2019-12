Babbo Natale cambia look nello spot Audi

Il nuovo video pubblicato da Audi USA per Natale vede protagonista Santa Claus, che quest’anno ha deciso di mettersi in forma e come ricompensa riceve una fiammante Audi RS5 Sportback.

 Come ogni anno, Audi ha pubblicato un bel video che ha per tema il Natale, co-protagonista assieme alle vetture in gamma commercializzate dal brand tedesco. Quest’anno la Casa dei Quattro Anelli si è davvero superata e ha ideato – il merito è di Audi USA – una pubblicità nella quale Santa Claus, aiutato dai suoi fedeli aiutanti, persegue un ambizioso obiettivo: perdere i chili di troppo e ritrovare lo smalto di un tempo. Un video che va gustato a pieno, divertente e tenero allo stesso tempo. Il finale è d’effetto e pare essere piacuto al pubblico, che su Youtube si è lasciato andare a commenti estremamente positivi nei riguardi di Audi e del suo team di pubblicitari.