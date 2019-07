Bmw e Daimler alleati nello sviluppo della guida autonoma

Bmw e Daimler puntano al raggiungimento del livello 4 di guida autonoma, sperando di trovare nuovi partner che permettano di arrivare al livello 5 in cui l’auto non ha più bisogno di nessun tipo di supporto o attenzione umana

Bmw e Daimler hanno raggiunto un accordo di partnership per lo sviluppo di nuovi sistemi di guida autonoma. Secondo quanto trapela dalla Germania, le due aziende sarebbero disposti a includer anche altri produttori che siano in grado di arrivare al raggiungimento degli obiettivi preposti.

Bmw e Daimler: due colossi per rendere possibile la guida autonoma

Secondo quanto previsto dall’accordo tra BMW e Daimler, nello sviluppo di nuovi sistemi di guida e parcheggio autonomi, verranno impiegati più di 1.200 tecnici specializzati sia nel moto del BMW Group Autonomous Driving Campus di Unterschleissheim, sia la Technology Centre di Mercedes a Sindelfingen e il Daimler Testing and Technology Centre di Immendingen. Le due società implementeranno le tecnologie nei rispettivi prodotti in modo indipendente. Gli sforzi si concentreranno sullo sviluppo di un’architettura scalabile per i sistemi di assistenza alla guida, compresi i sensori, nonché di un centro comune per l’archiviazione dei dati, l’amministrazione, l’elaborazione e lo sviluppo di funzioni e software.

Bmw e Daimler puntano al raggiungimento del livello 4 di guida autonoma, parlando in particolare dello sviluppo di sistemi di assistenza alla guida, la guida senza conducente in autostrada ed alle soluzioni per il parcheggio autonomo. Inoltre, sono previsti ulteriori colloqui per estendere la cooperazione a livelli più elevati di automazione nelle aree urbane e nei centri urbani per raggiungere il livello 5, in cui l’auto non avrà più alcun bisogno del supporto e nemmeno dell’attenzione delle persone.