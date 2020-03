Bollo auto sospeso: ecco tutte le regioni coinvolte

Campania, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte hanno posticipato il pagamento del bollo per la fine di giugno. Altre regioni (tra cui quelle a statuto autonomo) stanno valutando se allinearsi a quelle citate.

L’emergenza coronavirus sta avendo pesanti ripercussioni sull’economia globale e nazionale. Ci riferiamo alle borse, ma anche all’economia reale che ha subito un colpo davvero duro in questo mese abbondante di emergenza. Per fortuna, una buona notizia arriva per gli automobilisti: alcune regioni, infatti, hanno deciso di posticipare il pagamento del bollo.

Bollo auto: ecco chi deve pagarlo e quando

Tra le norme dell’ultima versione del Decreto Cura Italia formato dal Governo, una riguarda il bollo auto: da Palazzo Chigi, infatti, è stata varato il posticipo dei bolli in scadenza a marzo e aprile in alcune regioni. Si tratta di Campania, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, regioni in cui la scadenza per il pagamento dell’imposta era fissata per la fine di maggio. La Sicilia ha espresso lo stesso orientamento, ma per attuarlo deve attendere il voto dell’Assemblea regionale, altre regioni (tra cui quelle a statuto autonomo) stanno valutando se allinearsi a quelle citate.