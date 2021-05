Checco Zalone al volante dell’Alfa Romeo Duetto nel video de “La Vacinada”

Il comico pugliese ha realizzato una nuova canzone a sostegno della campagna vaccinale contro il Covid-19: nel suo video di presentazione è alla guida della splendida Duetto Spider per far colpo su Helen Mirren

Quale sarà la prossima canzone-tormentone dell’estate 2021? Visto il momento storico che stiamo vivendo… sicuramente “La Vacinada” di Checco Zalone, celebre comico pugliese che, con questo pezzo, ha voluto sottolineare l’importanza della campagna vaccinale ancora in corso d’opera per combattere l’emergenza Coronavirus.

Il motivo composto da Zalone, come da sempre accade nel mondo dello spettacolo, è stato tradotto in un simpatico video musicale nel quale il protagonista – sempre il cantautore nato a Bari ma per l’occasione chiamato “Oscar Francisco Zalon” – apre le danze a suon di “bachata” con una bellissima Alfa Romeo Duetto Spider, simboleggiante la classe, lo stile e l’eleganza che da sempre caratterizza gli italiani appassionati delle quattro ruote costruite nella nostra Penisola.

Al volante della scoperta di Arese Zalone si imbatte in Helen Mirren, famosa attrice britannica vincitrice dell’Oscar nel film “La Regina” del 2006, che mostra un braccio leggermente dolorante per via della recente vaccinazione effettuata. Con questa protezione tutte le difficoltà amorose del protagonista svaniscono e può quindi rinascere la passione, in una Puglia in fiore dove spiccano colori sgargianti come il giallo dei limoni oppure l’azzurro del cielo e del mare cristallino di uno dei posti più belli della nostra Italia. Che sia un auspicio per un sempre più vicino ritorno alla “normalità”?