Cinque regole per scegliere la giusta auto usata nel 2019

Uno dei principali marketplace online di auto al mondo ha realizzato una breve guida che evidenzia i cinque aspetti più importanti da considerare prima di acquistare un’automobile usata

Auto nuova o usata? Il dibattito è sempre aperto e spesso assume pieghe che vanno dalle necessita più pratiche a concetti quasi filosofici. La realtà è che spesso si deve semplicemente fare i conti col portafogli e una macchina usata può essere una valida alternativa. Basta saperla scegliere. Per farlo, CarGurus – uno dei principali marketplace online di auto al mondo – ha realizzato una breve guida che evidenzia i cinque aspetti più importanti da considerare prima di acquistare un’automobile usata.

L’auto usata perfetta in cinque mosse secondo CarGurus

Secondo CarGurus sono cinque i fattori che possono portare all’acuito di un’auto usata che risponde alle nostre esigenze e alle nostre aspettative. Il primo è la definizione il budget che comprende il costo d’acquisto, della polizza assicurativa e di manutenzione senza scordare il bollo auto e il carburante, costi ai quali andrebbe affiancata una piccola somma di sicurezza a cui attingere in caso di imprevisti. Se decidete di prendere l’auto a rate, ricordate di non spendere mai più del 20% del vostro reddito mensile.

A questo punto scatta la ricerca vera e propria. Nella fase iniziale, non è necessario scegliere un particolare marchio o modello: il motore di ricerca di CarGurus, ad esempio, permette di effettuare una ricerca in base al prezzo o al tipo di carrozzeria e propone un elenco di modelli idonei ai requisiti prescelti. I filtri di ricerca permettono di definire oltre alla marca e al modello anche le dimensioni e il tipo di motore, l’efficienza di consumo e la presenza di caratteristiche quali i cerchi in lega e il navigatore GPS, oppure -se avete le idee chiare- in base al tipo di carburante.

Una volta trovata l’auto controllate che l’automobile corrisponda effettivamente alla descrizione, che non abbia subito danni da incidenti stradali e che sia libera da eventuali ipoteche. Quando effettuate la prova di guida, dedicatele almeno mezz’ora e fatela sul tipo di strade su cui l’automobile viaggerà più spesso. Trattandosi di un’auto usata potete anche contrattare un po’ sul prezzo, per risparmiare qualche euro.

Infine, ricordate di fare le cose con calma. Prima di firmare il contratto di acquisto è opportune tornare con la mente all’inizio del percorso di acquisto, ricordando anche il budget stabilito all’inizio della ricerca. L’importante è ricordarsi sempre che, in questo settore, se un affare non va in porto subito si possono trovare rapidamente altre occasioni.