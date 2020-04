Classifica: le 10 Ferrari più belle di sempre

FERRARI 458 ITALIA SPIDER:

Probabilmente si tratta della più riuscita, almeno nell'ultimo periodo. Quello che ci fa impazzire di quest'auto è il modo in cui le linee dure dei modelli più attempati si incontrino alla perfezione con le curve sinuose che hanno trovato ragion d'essere negli ultimi anni. La 458 Italia Spider non sarà veloce come la coperta, ma riesce ad accelerare da 0 a 100Km/h in 3,5 secondi, per poi toccare la velocità massima di 320Km/h. Grazie, V8.