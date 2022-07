Da Hollywood la conferma: Apple al lavoro sulla serie TV di Enzo Ferrari

La serie televisiva sulla vita del Drake prenderà spunto dalla biografia "Ferrari Rex" di Luca Dal Monte e si concentrerà sul periodo tra il 1956 e il 1961

La vita del Drake in una serie TV a puntate, pronta a raccontare gli avvenimenti più importanti della sua vita accaduti tra il 1956 e il 1961: negli scorsi giorni è arrivata la conferma direttamente da Hollywood che la piattaforma Apple TV+ ha in lavorazione l’importantissimo progetto su Enzo Ferrari, affidato a Steven Knight (già famoso per Peaky Blinders) utilizzando come base di partenza la biografia “Ferrari Rex” di Luca Dal Monte.

L’opera in questione vanterà un cast di produzione di assoluto pregio, nel quale sono stati confermati nomi del calibro di Paolo Sorrentino, Lorenzo Mieli (produttore esecutivo per The Apartment Pictures), Nicola Giuliano, Giulio Marantonio e Lorenzo De Maio. Il regista sarà Stefano Sollima, conosciuto per la serie di Gomorra e Romanzo Criminale, mentre lo stesso Luca Dal Monte ricoprirà il ruolo di consulente storico in nome del suo passato in Ferrari e di direttore della comunicazione di Peugeot e Maserati.