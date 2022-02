Divieto circolazione mezzi pesanti: ecco tutte le limitazioni dei camion nel 2022

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha ufficializzato il calendario di stop alla circolazione per i mezzi pesanti: ecco tutte le date

Proprio come accaduto lo scorso anno, anche nel 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha pubblicato il calendario completo delle date di fermo per la circolazione dei mezzi pesanti in Italia. Le limitazioni previste hanno l’obiettivo di garantire le migliori condizioni di sicurezza nei periodi dell’anno con maggior traffico su strada e interessano in particolar modo i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci e a tutti quei mezzi eccezionali che trasportano carichi importanti oppure prodotti pericolosi.

Il Decreto ministeriale, ovviamente, prevede alcune deroghe che vi sintetizziamo qua sotto. Le norme ufficializzate, visibili per intero a questo indirizzo, non vengono applicate:

Al trasporto intermodale (anche se questo avviene entro i confini nazionali)

Al trasporto di alimenti per animali da allevamento

Ai veicoli che necessitano riparazioni in un’officina fuori dai centri abitati

Ai veicoli impegnati nel tragitto di rientro alla residenza dell’autista

Ai veicoli che trasportano dispositivi di protezione individuale per prevenzione di contagio e igienizzazione degli ambienti di lavoro

per prevenzione di contagio e igienizzazione degli ambienti di lavoro Ai veicoli della Croce Rossa, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco (per interventi di emergenza), delle Forze armate e di polizia per esigenze di servizio e dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana

Esistono infine alcune agevolazioni per tutti i mezzi pesanti e camion che provengono o si dirigono all’estero, in Sardegna o in Sicilia: in questi casi i conducenti, ovviamente provvisti di documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, possono usufruire di un posticipo e/o di un anticipo sull’orario di inizio/fine del divieto di circolazione. Per tutti i dettagli vi consigliamo di fare riferimento al Decreto completo, dove trovate anche il calendario di tutte le limitazioni per il 2022.