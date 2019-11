Eicma 2019: Quadro Vehicles pronta al lancio di sei nuovi modelli per il 2020

Oltre alla rivisitazione del ben conosciuto Oxygen, Quadro Vehicles presenta ad Eicma 2019 sei novità inedite, che saranno esportate anche nei mercati USA, Asia e UAE

Tutto è pronto per l’edizione 2019 del Salone Eicma del ciclo e del motociclo di Milano, dove le più grandi case motociclistiche sveleranno in anteprime le novità che verranno lanciate con l’inizio del prossimo anno. Tra queste si è schierata in prima linea la svizzera Quadro Vehicles, che ha portato sul palco una nuova versione dello scooter leggero Oxygen e ben sei modelli inediti: il nuovo Qooder, anche nelle varianti eQooder e xQooder, il nuovo QV3, il QVe e il Nuvion.

Una serie di novità tutte indirizzate verso il miglioramento della mobilità dentro e fuori le città e che, per la prima volta, saranno rese disponibili prossimamente anche su mercati diversi da quello europeo, per la precisione negli Stati Uniti, in Asia e negli Emirati Arabi Uniti.

“L’azienda è pronta a definire nuovi orizzonti di mobilità mantenendo l’obiettivo di progettare, ingegnerizzare e realizzare prodotti di eccellenza nel panorama tecnologico mondiale – queste le parole di Paolo Gagliardo, CEO di Quadro Vehicles – Quest’anno ad EICMA presenteremo 6 nuovi modelli e altre importanti novità, in linea con il posizionamento strategico che abbiamo costruito anche a livello internazionale”.

NUOVO QOODER: PIU’ SICURO, SPORTIVO E CONFORTEVOLE

La prima novità assoluta proposta da Quadro Vehicles è il nuovo Qooder, punta di diamante della casa motociclistica elvetica che si propone come uno scooter a quattro ruote in grado di regalare grandi emozioni su strada. Rispetto al passato, questa versione inedita mantiene il sistema a doppia trazione posteriore con differenziale meccanico e la frenata integrale su tutte e quattro le gomme, mentre introduce un nuovo step evolutivo del sistema elettronico eHTS.

Acronimo di Electronic Hydraulic Tilting System, questa tecnologia consiste in sospensioni di tipo idro-pneumatico che permettono di inclinare lo scooter simultaneamente su tutte e quattro le ruote, mantenendo allo stesso tempo l’aderenza con l’asfalto. Solitamente attivo durante la marcia, questo sistema potrà oggi essere completamente disattivato durante una sosta o in caso di parcheggio, premendo un semplice pulsante sul cruscotto.

NUOVO eQOODER: 150 KM DI AUTONOMIA E RICARICA IN SEI ORE

Come il Qooder… ma dal cuore elettrico. Ecco l’eQooder, primo e unico motoveicolo al mondo con quattro ruote basculanti dotato di propulsore ad emissioni zero, capace di 45 kW e 110 Nm di coppia. Un prodigio della tecnologia, che oggi raggiunge addirittura i 150 km effettuabili con una singola carica e batterie che si possono rigenerare in sole sei ore, una volta collegate a una comune presa di corrente da 220V.

Tra le altre peculiarità, l’eQooder si distingue per la retromarcia, la frenata rigenerativa, il sistema di basculamento a gestione elettronica delle ruote eHTS (Electronic Hydraulic Tilting System) e le tre modalità di guida, che lo rendono ideale sia per la città che per le gite fuori porta: Eco, Sport e personalizzabile.

NUOVO xQOODER: PERFETTO PER IL FUORISTRADA

Dopo il Qooder tradizionale e l’eQooder elettrico, Quadro Vehicles introduce anche la versione da off-road: si chiama xQooder e si differenzia dai suoi colleghi per un assetto più estremo, specifico per la guida in fuoristrada. La posizione in sella, infatti, è di tipo motociclistico e diversa da quella di uno scooter, studiata appunto per sostenere al meglio le vibrazioni che solitamente si sentono quando si passa dall’asfalto alle strade meno battute.

Presente, ovviamente, il sistema eHTS elettronico di basculamento delle ruote, impreziosito dalla tecnologia Multi-road su anteriore e posteriore che garantisce l’aderenza ottimale su ogni tipo di terreno, dal quale l’xQooder è protetto anche da specifiche protezioni off-road in acciaio.

NUOVO QV3: LEGGEREZZA A TRE RUOTE

Da quattro a tre ruote, le novità di Quadro Vehicles proseguono con il QV3, rinnovato nel design per diventare il tre ruote più leggero sul mercato. Le sue caratteristiche? Il baricentro basso per una guida più agile e scattante, ruote più grandi con cerchi da 14” o 15” per una migliore stabilità, sistema frenante integrale su tutte le gomme e, ovviamente, la tecnologia di basculamento eHTS.

NUOVO QVe: IL TRE RUOTE ELETTRICO DALLA GRANDE AUTONOMIA

Come è stato per il Qooder, anche il QV3 riceve una distinta versione speciale dotata di motore a zero emissioni. Il suo nome è QVe e rappresenta il primo tre ruote al mondo amico dell’ambiente con sistema elettronico per il basculamento delle ruote eHTS: progettato in collaborazione con le tecnologie della Zero Motorcycles, questo scooter promette un’autonomia di 110 km con una singola carica, batterie collegabili alle prese di corrente da 220V, retromarcia, frenata rigenerativa e prestazioni davvero interessanti, nell’ordine dei 34 kW e 106 Nm di coppia.

NUOVO NUVION: PRONTO A SFIDARE GLI SCOOTER TRADIZIONALI

L’ultima vera novità presentata da Quadro Vehicles ad Eicma 2019 è il Nuvion, scooter a tre ruote guidabile con la patente B talmente compatto e leggero che potrebbe sfidare i classici mezzi automatici a due ruote. Linea aggressiva, sella bassa, un rapporto peso/potenza da riferimento della categoria e il sistema a gestione elettronica di basculamento delle ruote eHTS per avere aderenza in ogni condizione di guida: cosa chiedere di più da un mezzo cittadino?

OXYGEN: L’IDEALE PER AFFRONTARE LA CITTA’

Oltre alle sei novità presentate in esclusiva, Quadro Vehicles ha portato ad Eicma 2019 anche la rivisitazione del suo best-seller elettrico a due ruote: si tratta dell’Oxygen, che per il 2020 riceve una dieta dimagrante che lo fa arrivare a un peso di soli 93 kg, una nuova serie di colori da scegliere prima dell’acquisto e un motore “brushless” a zero emissioni con 80 km di autonomia.

Ma non è tutto, perchè l’Oxygen è dotato anche di due batterie “swap” removibili e ricaricabili (in meno di sei ore) praticamente ovunque: con tali caratteristiche questo mezzo a zero emissioni può circolare nelle zone a traffico limitato, nei centri storici e nelle isole.