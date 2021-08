Electrogenic realizza una Citroen DS 100% elettrica

Citroen DS Electrogenic conserva il suo fascino grazie a linee intramontabili, ma sotto il cofano lavora un motore elettrico Brushless Hyper9 con batteria da 48,5 kWh e autonomia di circa 225 km, ma c'è anche la versione più potente con autonomia da 320 km

Vintage fuori, elettrica dentro: è la Citroen DS realizzata da Electrogenic, azienda britannica esperta nell’elettrificazione delle auto d’epoca, che questa volta ha messo mano su uno dei modelli iconici del brand francese e quello che ne è venuto fuori è un esemplare davvero particolare.

Citroen DS elettrica: le caratteristiche

Il lavoro fatto da Electrogenic su questa Citroen DS è davvero particolare. L’azienda con base a Oxford ha mantenuto inalterate tutte le caratteristiche della vettura fatta eccezione per il propulsore. Sotto il cofano, infatti,. c’è un motore elettrico Brushless Hyper9 a zero emissioni che ha sostituito quello a benzina originale da 2.0 litri a quattro cilindri. La batteria è da 48,5 kWh e garantisce un’autonomia di circa 225 km. L’auto è dotata di un caricabatterie da 29kW che permette di fare il pieno di elettricità in circa due ore. Ma volendo si può avere un sistema più potente, con una batteria che permette di avere una potenza massima di 120 CV e una coppia massime di 173 Nm con un’autonomia di oltre 320 km. La potenza viene inviata alle ruote anteriori attraverso il cambio manuale originale. Tra le novità ci sono anche le sospensioni con un sistema a pompa elettronica che prende il posto di quella meccanica.

“Rinnovare un’auto d’epoca in termini elettrici porta una serie di vantaggi. Con le nostre conversioni, l’obiettivo è sempre quello di esaltare le caratteristiche originali della vettura. A questo proposito, la Citroen DS era ideale per una conversione elettrica e il propulsore silenzioso aggiunge valore all’esperienza di guida e si adatta perfettamente al carattere della vettura“, ha detto Steve Drummond, direttore e co-fondatore di Electrogenic.