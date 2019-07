F1 2019, GP di Germania: gli orari tv Sky e TV8 di Hockenheim

Il Mondiale di F1 2019 è pronto a scendere in pista e lo farà in questo fine settimana sul circuito di Hockenheim, sede del GP di Germania

A due settimane di distanza dal GP di Gran Bretagna, il Circus della Formula 1 torna ad accendere i motori in questo fine settimana: dopo la classicissima tappa di Silverstone, stavolta sarà Hockenheim a far divertire i fan delle monoposto più veloci del mondo, che lotteranno ruota a ruota nel prossimo appuntamento iridato della stagione 2019.

Un round, quello del GP di Germania, che diventerà la prova del nove per la prima guida della Ferrari, un Sebastian Vettel chiamato a una vera e propria prova di orgoglio sulla pista di casa dove dovrà rimediare alla scornata con Max Verstappen di cui si è reso protagonista a Silverstone. Il pilota tedesco, attualmente quarto in Classifica Piloti, dovrà vedersela non solo con il sempre più competitivo compagno di squadra Charles Leclerc, ma anche con le Mercedes e le Red Bull. E se le Frecce d’Argento stanno spiccando il volo, le monoposto Made in Milton Keynes stanno crescendo a vista d’occhio: saranno loro il vero avversario delle Rosse ad Hockenheim?

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 26 luglio

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 27 luglio

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 28 luglio

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)

Qualifiche: sabato 27 luglio, ore 18.00

Gara: domenica 28 luglio, ore 18.00