Ferrari 296 GT3: ecco la nuova Rossa per le Competizioni GT!

La Casa di Maranello ha presentato a Spa-Francorchamps la sua nuova "arma" con la quale continuerà a vincere nel GT World Challenge

Finalmente è arrivata! In occasione della 24 ore di Spa-Francorchamps nell’ambito del famoso Campionato GT World Challenge, la Casa del Cavallino Rampante ha presentato la sua nuova “arma” con la quale vuole continuare la scia di vittorie iniziata con la 458 e poi proseguita con la mitica 488. Derivata dal modello stradale, si chiama Ferrari 296 GT3 e, con un’estetica mozzafiato fatta di pannelli in fibra di carbonio a partire dallo splitter anteriore fino all’alettone in coda, privilegia l’aerodinamica grazie a un+20% di downforce verticale guadagnata rispetto al passato.

Il suo telaio è in alluminio ed è più leggero rispetto a quello della 488, anche se predisposto con un passo più lungo ma pur sempre aiutato da sospensioni a doppi bracci oscillanti e barre anti-rollio pluri-regolabili. Il motore? Un inedito V6 biturbo con cilindri inclinati di 120° da 600 cavalli e 710 Nm di coppia massima, più compatto e posizionato più in basso a favore del baricentro della vettura che guadagna quindi in stabilità e rigidità. La sua costruzione è stata semplificata, in modo da rendere più semplici gli interventi manutentivi, ed è abbinato a un cambio Xtrac a sei velocità con frizione monodisco attuati elettronicamente.

Con questi presupposti, la nuova Ferrari 296 GT3 ha tutte le carte in regola per continuare a dominare la scena non solo nel GT World Challenge, ma anche in tutti i Campionati minori destinati alle vetture da Gran Turismo. “La 296 è nata per continuare la storia GT3, abbiamo scelto questo modello per vari motivi – ha commentato Antonello Coletta, responsabile del reparto Competizioni GT – Il primo era avere una vettura divertente da guidare, ma anche che incarnasse le caratteristiche richieste dalla categoria”.

“E’ una macchina bellissima, completamente differente dalla 488, e so che è molto veloce! E’ il risultato di un approccio innovativo a 360° in termini di tecnologia e per le collaborazioni scelte per portare avanti il progetto. L’idea era quella di avere un mezzo adatto ai piloti PRO e gentlemen, l’obiettivo è semplice e vorremmo vincere ripetendo quanto fatto con la 488, dando supporto a tutti i team clienti”.