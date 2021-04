Ferrari F8XX: la F8 Tributo modificata da Mansory ha 880 CV!

Il preparatore tedesco Mansory ha messo le mani su una Ferrari F8 Tributo, mettendola a punto con una nuova livrea, tanto carbonio e un V8 ora capace di raggiungere i 354 km/h di velocità massima

Se il recente tuning della Ferrari F8 Tributo realizzato da Novitec vi ha fatto innamorare… allora aspettate di vedere cosa è riuscito a fare Mansory! Il preparatore tedesco è ben conosciuto per progetti assolutamente “fuori dagli schemi” e il trattamento che è stato riservato alla “Rossa” che potete ammirare nelle foto presenti in gallery non è da meno.

Ribattezzata F8XX, questa supercar prodotta a Maranello è stata innanzitutto riverniciata con una speciale livrea in verde elettrico “Catania Green” impreziosita poi da strisce racing e cerchi specifici YT.5 da 21” all’anteriore e da 22” al posteriore in oro, che la rendono senz’altro unica nel suo genere. Successivamente Mansory l’ha dotata di tantissimi particolari in fibra di carbonio forgiato con trama “camouflage”, tra i quali le minigonne laterali, lo splitter anteriore, il diffusore posteriore e l’inedito alettone composto da due appendici aerodinamiche ad “L” agli angoli del retrotreno.

A livello meccanico, questa speciale Ferrari F8XX è stata modificata introducendo un set-up di sospensioni e ammortizzatori più rigido e in grado di ridurre elettronicamente l’altezza da terra di 10mm, assieme a un inedito sistema di scarico e a un motore che, dalla configurazione originale, è passato a toccare livelli prestazionali mai visti in precedenza. Il V8 biturbo da 3.9 Litri, infatti, ha ottenuto una cura vitaminizzante che ha portato i valori di potenza e coppia fino a 880 CV e 960 Nm, sufficienti a raggiungere la velocità massima di 354 km/h e a staccare lo 0-100 con partenza da fermo in soli 2,6 secondi.

Chi si siederà nell’abitacolo, quindi, potrà godere di un piacere di guida decisamente migliorato rispetto alla F8 Tributo “normale”, che invece si ferma sui 720 cavalli e 770 Nm di coppia massima. E a proposito di interni… l’esclusività di questo modello si può notare anche qui, grazie a una personalizzazione approfondita caratterizzata da rivestimenti in pelle beige con inserti bianchi per i sedili, tanta fibra di carbonio per i dettagli del cruscotto e diversi particolari pregiati come il volante sportivo, i tappetini dedicati e i loghi Mansory in bella vista. Volete sapere il prezzo di questa bellezza? Date prima un’occhiata al sito ufficiale del preparatore tedesco, per farvi un’idea di quanti zeri dovrà essere composto il vostro assegno…