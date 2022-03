Ferrari Forever: la mostra che omaggia le Classiche di Maranello

Fino al prossimo 17 febbraio 2023 il Dipartimento Ferrari Classiche sarà visitabile dal pubblico: la mostra è un omaggio ai 75 anni della 125 S

Quando si fa tappa a Maranello, il motivo di visita di un appassionato di autovetture è soltanto uno: la Ferrari. La storia del Cavallino Rampante rappresenta un vero orgoglio per qualsiasi tifoso italiano che si rispetti, che per l’occasione potrà fino al prossimo 17 febbraio 2023 apprezzare le creazioni più vintage del Dipartimento Ferrari Classiche – ora finalmente aperto al pubblico.

La mostra in questione, dal nome di “Ferrari Forever“, è allestita all’interno del Museo Enzo Ferrari di Modena e permetterà a tutti gli appassionati di vedere dal vivo alcune delle vetture più iconiche della Casa di Maranello: la prima, per esempio, è la 125 S (per la quale quest’anno corre il 75° anniversario), a cui seguono altre 15 supercar che hanno ottenuto, con l’avanzare dell’età, il tanto agognato Certificato di Autenticità dopo apposito restauro.

Tra le più importanti vale la pena citare la 250 GT Competizione realizzata dalla Carrozzeria Scaglietti, la 250 GT Cabrio del 1959 e la Ferrari 500 Mondial, conosciuta per l’enorme griglia del radiatore installata nella sua sezione frontale. Ognuna di esse ha ovviamente ricevuto le cure del Dipartimento Ferrari Classiche, nato nel 2006 come divisione interna con tecnici specializzati nel ripristino di queste bellezze secondo gli standard della loro epoca (compresi gli utensili di manutenzione utilizzati nel loro periodo di maggior splendore).