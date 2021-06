Ferrari Testarossa: nel vano motore ci sta una TV da 48 pollici!

Un'automobilista ha trovato la soluzione per trasportare il suo nuovo Smart TV da 48'': fermarlo con lo scotch nel vano motore della sua Ferrari Testarossa!

Una supercar non è una vettura normale: è bassa, il più delle volte scomoda da guidare ma, soprattutto, ha un bagagliaio di dimensioni contenute che certamente non è in grado di trasportare oggetti ingombranti come un televisore di ultima generazione. Se ne è accorto il proprietario ceco della Ferrari Testarossa qua sotto, che nel momento dell’acquisto ha capito di doversi inventare qualcosa per portare a casa la sua nuova Smart TV da 48 pollici…

La soluzione? Incastrarla nel vano motore che contiene il V12 da 4.9 Litri e 390 cavalli e assicurarla alla vettura con alcuni giri di nastro adesivo, trasformando di fatto la Testarossa in una sorta di “pick-up” alla faccia di chi, ancora oggi, la tratterebbe come un’opera d’arte a quattro ruote. Siamo di fronte a un colpo di genio o alla follia di un pazzo? Decidete voi…