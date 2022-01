Fine di un’era: Renault Sport chiude e viene sostituito da Alpine

Le due lettere R.S. che hanno accompagnato le versioni più sportive delle vetture marchiate Renault saranno solo un lontano, e nostalgico, ricordo: il piano “Renaulution” portato alla luce l’anno scorso dalla Casa francese per il suo futuro sta progressivamente diventando realtà e insieme alla decisione di concentrare i propri sforzi sull’elettrico, lo scorso 31 dicembre 2021 è stato chiuso definitivamente anche il reparto sportivo Renault Sport – ormai “sul pezzo” dal lontano 1976.

La necessità di riorganizzare l’organigramma e rendere più efficiente tutta la catena gerarchica ha reso indispensabile questo cambiamento, che vedrà ora il marchio Alpine raccogliere il testimone dell’intera divisione sportiva Renault – sia per quanto riguarda la Formula 1 (già accaduto dalla scorsa stagione) che per tutte le future supercar francesi che, come sappiamo, accoglieranno molto presto le più avanzate tecnologie di elettrificazione.

“È stata una corsa sfrenata! Da tutto il team Renault Sport, grazie per averci seguito in questa avventura“, questo si legge nel messaggio di ringraziamento online della Casa della Losanga: dopo una storia di successi targati R.S. con i modelli Clio, Megane e Twingo ma iniziata già nel 1976 grazie alla collaborazione proprio tra Alpine e Gordini (che ha visto Renault partecipare anche nella massima serie automobilistica con i mitici motori Turbo), oggi inizia una nuova era.

It’s been a wild ride! From everyone at the Renault Sport team thank you for following along with us on this adventure.

From 1st January keep following us on your local Renault page pic.twitter.com/WITTMqWf07

— Renault Sport (@RenaultSport) December 31, 2021