Ford Baby Bronco, prime immagini dei collaudi

Debutta su strada la nuova piccola fuoristrada di della Casa dell'Ovale: la Ford Baby Bronco utilizzerà la meccanica della Kuga

Primi collaudi su strada per la Baby Bronco, piccola fuoristrada che Ford sta sviluppando su base non della sorella maggiore Bronco bensì della attuale generazione di Ford Kuga. Il nome Baby Bronco non è affatto definitivo, anzi con pressoché assoluta certezza possiamo dire che il nome del modello di produzione sarà totalmente diverso. Questo nuovo modello arriva sul mercato nel 2020 ma ancora non sappiamo se verrà commercializzato solamente in Nord America o anche in altri mercati.

Non sappiamo pertanto se arriverà anche in Europa e quando. Viste le sue dimensioni contenute potrebbe comunque risultare un modello appetibile per il mercato europeo. Rispetto al SUV Kuga, la Baby Bronco avrà un design e un aspetto completamente diverso e dettagli orientati maggiormente alla guida in off-road. Nonostante le camuffature molto pesanti, si intuisce facilmente che lo stile di questo fuoristrada sarà piuttosto squadrato.

I legami con la Ford Kuga interessano dunque solo la meccanica, fermo restando che il nuovo modello verrà offerto anche con trazione integrale proprio per offrire divertimento e prestazioni in off-road. Oltre al 1.5 turbobenzina EcoBoost da 180 CV, potrebbe essere offerto un motore 2 litri da circa 250 CV.