Ford Everest, il SUV di nuova generazione è pronto al debutto

La versione "SUV" del Ranger sarà commercializzato inizialmente solo su alcuni mercati (Australia, Thailandia, Filippine e India)

Avete presente il Ford Ranger, storico pick-up della Casa dell’Ovale Blu? Bene… immaginatevelo in versione “SUV” e avrete il Ford Everest, sul mercato ormai dal 2003 e pronto a debuttare con una nuova generazione che sarà svelata ufficialmente il prossimo 1 marzo alle ore 8:00. L’annuncio è stato pubblicato dal marchio americano con un video teaser che mostra la vettura senza alcuna vernice “camouflage” e che, per l’occasione, vi proponiamo in fondo a questo articolo.

Le novità estetiche delineano un design della carrozzeria più grintoso e muscoloso, caratterizzato da parafanghi squadrati e da nuovi gruppi ottici anteriori a LED a forma di C. Nell’abitacolo, invece, le ultime indiscrezioni confermano la presenza del digital cockpit e del sistema infotainment SYNC 4, che a seconda della versione proporrà uno schermo da 10,1 oppure da 12 pollici.

Lato motorizzazioni, il nuovo Ford Everest ricalcherà sicuramente la gamma del Ranger e quindi metterà a disposizione non solo i classici benzina EcoBoost da 2.3 Litri e turbo-diesel quattro cilindri da 2 Litri, ma anche il più potente 3.0 Litri V6 con trazione integrale e un’inedita powertrain a tecnologia ibrida plug-in. Per tutte le conferme del caso, non resta che attendere il prossimo 1 marzo.