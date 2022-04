Ford: in arrivo un SUV elettrico su piattaforma Volkswagen MEB

Entro un paio di anni, Ford realizzerà un SUV di medie dimensioni un crossover sportivo: entrambi i modelli saranno realizzati sulla piattaforma MEB di Volkswagen che consente ai brand di elettrificare la propria gamma modelli in modo rapido ed economico

Ford e il Gruppo Volkswagen ampliano ulteriormente la loro partnership nel settore della mobilità elettrica. Le due case, infatti, hanno trovato l’accorso per la produzione di un ulteriore modello elettrico su base MEB destinato al mercato europeo. Ma non è tutto: raddoppieranno anche i volumi MEB (la piattaforma che consente ai brand di elettrificare la propria gamma modelli in modo rapido ed efficiente dal punto di vista economico) previsti dal Costruttore: si arriverà a 1,2 milioni di unità in un arco temporale di sei anni.

Ford e Volkswagen: una collaborazione elettrica

Dopo l’annuncio dello scorso 14 marzo, in cui Ford aveva delineato i suoi piani per ulteriori modelli elettrici in Europa attraverso la nuova business unit Ford Model e, i programmi della Casa dell’Ovale blu anziano a farsi più delineati. Il prossimo passo sarà la costruzione di un SUV a 5 posti di taglia media e di un crossover più sportivo strambi realizzati sulla piattaforma Volkswagen MEB. Il SUV dovrebbe essere un modello con dimensioni simili alla Volkswagen ID.4, di cui utilizzerà la stessa base tecnica, ma con un design più in linea con la Filosofia Mach-e di Ford che sta segnando le ultime produzioni di casa Ford. Secondo quanto riporta AutoExpress, che accompagna la notizia anche con dei rendering, questo inedito modello dovrebbe essere svelato verso la fine di quest’anno per poi essere messo in vendita nel 2023.

Dai disegni si possono apprezzare il suo aspetto robusto, una linea del cofano alta, l’illuminazione a LED e una griglia frontale chiusa come abitudine per le auto elettriche. Oltre a questa vettura, nel 2024 dovrebbe arrivare anche il già citato crossover sportivo che sarà fabbricato a Colonia. Dopo questi due inediti veicoli elettrici su base Volkswgen, è attesa anche la versione elettrica del crossover Puma, il modello più venduto di Ford, con 130mila immatricolazioni in Europa nel 2020, che rimpiazzerà la versione EcoSport, destinata a uscire dal catalogo.