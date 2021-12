Ford Italia apre il primo negozio virtuale su eBay

Valerio Brenciaglia, direttore Ford Service per l'Italia, spiega così questa iniziativa: "Guardiamo al cambiamento. Il 2021 è un anno record per le vendite e-commerce a livello globale e per l'Italia. Con il nostro negozio su eBay mettiamo a disposizione dei clienti un nuovo modo per soddisfare le loro esigenze"

Tra gli effetti della pandemia da Covid-19 c’è stato l’aumento esponenziale dell’uso di internet per effettuare gli acquisti più disparati: generi alimentari, beni di consumo e chi più ne ha più ne metta. Le varie piattaforme hanno fatto un vero e proprio boom di contatti e di fatturato. Ford Italia è andata oltre e ha lanciato il primo negozio ufficiale su eBay.

I ricambi (originali) Ford ora si comprano su eBay

Chiariamolo subito: su questo store virtuale non sarò possibile acquistare le vetture, ma è comunque a disposizione tutto il catalogo di accessori originali di casa Ford. “La categoria ricambi e accessori per auto è su eBay una tra quelle principali e in costante crescita sia a livello domestico che internazionale. Siamo felici di accogliere tra i nostri partner dell’industria automobilistica un costruttore di rilievo come Ford, che attraverso il Negozio eBay ufficiale offre centinaia di accessori originali ai nostri oltre 6,6 milioni di acquirenti attivi in Italia“, ha detto Barbara Bailini responsabile P&A in Italia di eBay. Il nuovo Negozio eBay del Ford Service può contare su una selezione di oltre 450 accessori tra parti meccaniche e sistemi di infotainment per arrivare fino alle stazioni di ricarica wall-box per veicoli ibrido plug-in ed elettrici.

Valerio Brenciaglia, direttore Ford Service per l’Italia, spiega così questa iniziativa: “Nell’attuale scenario socioeconomico e ancor più di prima, l’unico orientamento possibile per le aziende che vogliono competere con successo sul mercato è quello rivolto al cambiamento, al miglioramento della esperienza del cliente ed alla digitalizzazione dei processi e dei servizi. Cambia il contesto di riferimento e quindi mutano i comportamenti di acquisto del consumatore, nell’ambito dei quali, in particolare, accelera la propensione allo shopping online: il 2021, infatti, rappresenta un anno record per le vendite e-commerce a livello globale e l’Italia non fa differenza. Con il nostro negozio su eBay intercettiamo questo trend, mettendo a disposizione dei clienti un nuovo modo per soddisfare le loro esigenze, entrare in contatto con l’Ovale Blu e beneficiare di tutta la qualità degli accessori originali Ford“.