Hyundai pensa a un quadro strumenti inserito nel volante

I tecnici della casa coreana hanno depositato un brevetto per un nuovo sistema che permette di inserire un display digitale nel volante, ma senza intaccare la funzionalità dell'airbag

Dal mondo delle corse alla strada. Quante volte abbiamo sentito questa frase legata a una piuttosto che a un’altra innovazione tecnologica. Bene, in questo caso la definizione calza a pennello perché Hyundai ha deposito in Germania un nuovo brevetto che potrebbe rivoluzione il modo di concepire i volanti delle automobili.

Hyundai: in arrivo un volante ad alta tecnologia

I tecnici corani, infatti, si sono ispirati al mondo della Formula Uno e stanno lavorando per realizzare un volante che, attraverso uno schermo digitale, incorporati il quadro strumenti. Proprio così: le informazioni base sulla vettura non saranno più raccolte nella plancia, magari con soluzioni ibride analogiche-digitali, ma saranno interamente digitalizzate e alloggiate in un nuovo spazio. I vantaggi sono molteplici: il primo sta ne l fatto che così facendo con si correrebbe del rischio di vedere male determinati avvisi, con spie coperte dal disegno stesso del volante. Questo sistema, inoltre, non andrebbe a levare nulla alla sicurezza. Proprio così: se penavate che l’inserimento di uno schermo in mezzo al volante significasse l’abbandono dell’airbag vi siete sbagliati.

Il dispositivo di sicurezza non verrà rimosso, ma solo adattato e all’occorrenza questo potrà aprirsi senza correre il rischio di danneggiare il display stesso grazie a uno spazio pensato per tenerli separati e quindi non condizionarne il funzionamento. Lo schermo sarà sì digitale, ma questo, per ora, non implica che sia necessariamente touch. Il brevetto, allo stato attuale, si limita a trattare l’argomento del controllo visivo dei parametri, non l’interazione con essi. Certo, avere uno schermo alla portata e i comandi per gestirlo altrove potrebbe apparire scomodo (Hyundai aveva già eseguito in passato degli studi in questa direzione), ma per ora siamo solo nel campo delle ipotesi.