JEEP Compass le migliori offerte e promozioni da 199 euro

JEEP Compass è il SUV premium piu' venduto in Italia, ma anche la sesta automobile piu' richiesta nel primo quadrimestre 2022 grazie al design, qualità, tecnologia e le offerte e promozioni messe in campo da Jeep Italia che hanno sedotto gli amanti delle auto "alte". Con appena 199 euro al mese convincendo quasi 10.000 italiani in un quadrimestre a portarla nel proprio garage

JEEP è sinonimo di avventura, libertà e tecnologia. Un vero marchio iconico e talmente famoso da essere usato anche per definire un fuoristrada come capita per la Jacuzzi per gli idromassaggi. Logico quindi che il brand si faccia pagare come capita nella moda (non a caso le felpe Jeep sono assai ricercate e stimate). Jeep Italia ha saputo democratizzare la propria Compass grazie a finanziamenti intelligenti come quello che vi stiamo presentando e che ora vi andiamo a svelare nel dettaglio.

Dettaglio Promozione JEEP Compass da 199 euro.

L’offerta è dedicata alla Jeep Compass 1.6 M-Jet da 130 CV MT Longitude,il cui prezzo di listino è di € 32.900 (IPT e contributo PFU escl.). Il valore scende grazie a questa proposta con due soluzioni: Prezzo Promo di €28.400 oppure €27.400 solo con JEEP Excellence contributo Prezzo.

Esempio offerta di finanziamento della JEEP Compass

Scelto il prezzo Promo più conveniente di €27.400, è previsto un anticipo €9.080,44 con una durata 49 mesi, 1° rata a 30 giorni- 48 rate mensili di € 199, (incl. spese incasso SEPA € 3,50 a rata).

Attenzione che JEEP assicura il prezioso Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 14.884,83. Importo Totale del Credito è quindi di € 19.861,42 (inclusi servizio Identicode € 235, Polizza Pneumatici Plus 115,86, Maximum Care 2anni/160.000 km € 850,00 (Facoltativo), Spese istruttoria € 325 + bolli € 16. Interessi € 4.407,40, che portano l’Importo Totale Dovuto (escluso anticipo) a € 24.448,82, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno.

Solo in caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo supero 0,10 €/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 90.000km. TAN fisso 6,19% – TAEG 7,83%.

La Offerta FCA Bank è ovviamente soggetta ad approvazione della stessa e la promozione è soggetta a limitazioni da verificare in Concessionaria.

Come scoprire tutte le info e come va su strada la JEEP Compass?

Per avere piu’ informazioni sulla JEEP Compass, sulle nostre impressioni di guida e tutte le info sui modelli e serie speciali vi segnaliamo il LINK dove trovate tutto sulla Compass, senza scordarvi di guardare il nostro listino completo senza dimenticare soprattutto che potreste trovare la vostra JEEP Compass del cuore anche fra le occasioni che i migliori Concessionari italiani pubblicano su Infomotori dove trovate anche le convenienti km zero.

Per risparmiare senza evitare brutte sorprese seguite le regole di Infomotori:

Primo: provate la vettura che desiderate, in questo caso la Jeep Compass benzina, senza trascurare il resto della gamma che include benzina mild hybrid e hybrid plug-in ed ovviamente il Diesel;

Secondo: se avete una vettura da permutare andate non solo dal Concessionario ufficiale più vicino (dove provare la vettura…) ma chiamate anche almeno altre due Concessionarie JEEP della vostra regione per verificare se l’offerta ed il valore della vostra stessa vettura sia corretto ricordando che ormai con uno smartphone ed una videoconferenza via whatsapp o skype possono farvi una valutazione a distanza oltre a farvi vedere eventuali km zero…

Terzo: informatevi sempre sui finanziamenti che sono i più interessanti e possono comprendere tutte le voci (compreso bollo, assicurazione, manutenzione, ecc) liberandovi dagli imprevisti con la certezza ogni mese pagherete questi euro ma senza alcuna sorpresa!

Quarto: privilegiare i concessionari da noi selezionati ed ai quali abbiamo dato /(senza che pagassero un centesimo!) il titolo di Top Dealers Italia (vedi qui elenco: https://www.infomotori.com/concessionari/topdealersitalia/)

Buon viaggio!