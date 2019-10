Jeep Gladiator arriva in Europa nel 2020

Il pick-up Jeep Gladiator è stato presentato negli Stati Uniti, mentre sul mercato Europeo debutta solamente verso la fine del 2020

Dopo aver debuttato negli Stati Uniti, Jeep Gladiator si appresta a fare il suo debutto anche sul mercato europeo. L’arrivo del nuovo pick-up di Jeep è previsto in Europa verso la fine del 2020, ma nel frattempo sulle strade italiane abbiamo avvistato in esclusiva un muletto ancora pesantemente camuffato. La gamma Jeep pertanto si amplia e, a fianco di SUV e fuoristrada, vanterà presto anche questo imponente pickup.

Un pickup Jeep non ecrto una novità, dato che il primo veicolo di questo genere risale al 1947, quando uscì proprio il Jeep Pickup. L’ultimo veicolo Jeep di questo genere, in ordine cronologico, fu invece il Comanche, realizzato su base Cherokee. Gladiator è un mezzo importante, lungo 5,54 metri, costruito su base Wrangler ma con elementi ad esempio del Ram 1500 da cui mutua la sospensione posteriore. Il piano posteriore è lungo 152 cm e ha una portata utile di 725 kg, mentre la capacità di traino è pari a 3.470 kg. La capacità di guado è di 76 centimetri, come a dire che il Gladiator non conosce davvero ostacoli ed è nato per il fuoristrada.

I modelli Sport e Overland offrono il 4×4 Command-Trac con ridotte e assali Dana 44, mentre il Rubicon adotta il 4×4 Rock-Trac con assali dotati di rapporto 4LO, barre antirollio scollegabili elettricamente e differenziale Trac-Lok. I motori per il mercato americano sono due: il Pentastar benzina V6 3.6 da 286 CV e 352 Nm di coppia massima e il 3.0 V6 turbodiesel VM da 260 CV e 600 Nm di coppia (che arriva in un secondo momento, nel 2020). Sul benzina troviamo di serie il cambio manuale a 6 marce, ma a listino c’è anche l’automatico ZF a 8 rapporti (di serie sul Diesel). Jeep Gladiator in Europa sarà disponibile solo nella variante con motore Diesel.

Tante le possibilità di personalizzazione offerte soprattutto da Mopar, che mette a disposizione oltre 110 accessori. Molto utile la nuova telecamera frontale, che consente di vedere letteralmente dove si stanno posizionando le ruote anteriori. Al momento del suo debutto nelle concessionarie, Gladiator sarà con ogni probabilità il pickup con le doti fuoristradistiche più estreme tra quelli disponibili.