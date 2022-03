Kia: entro il 2026 arriveranno due pick-up full-electric

Secondo le ultime indiscrezioni, in futuro il marchio Kia integrerà in gamma due pick-up con piattaforme e-GMP e IMA

Le nuovissime Kia Sportage e Kia Niro non saranno le uniche a “ruote alte” che alimenteranno la gamma del futuro del marchio coreano: secondo alcune indiscrezioni riportate dal portale Automotive News, la Casa di Seul starebbe pensando di costruire due vetture in formato “pick-up”, uno più piccolo e versatile e uno più grande e imponente per gli utilizzi più disparati.

Il primo, teoricamente, erediterà la piattaforma modulare e-GMP di Hyundai, mentre il secondo sfrutterà il prossimo pianale IMA (Integrated Modular Architecture) in arrivo entro il 2025: questo significa che entrambi i pick-up saranno predisposti per ospitare le sempre più popolari powertrain 100% elettriche, in affiancamento ai motori tradizionali a benzina e diesel con elettrificazione ibrida. Il loro arrivo sul mercato? Non prima del 2026: per saperne di più seguiranno sicuramente aggiornamenti…