Kia EV6 GT: con 585 cavalli il crossover elettrico punta sulla sportività

Estetica più aggressiva, un handling più affilato e una powertrain a doppio motore elettrico dalle prestazioni eccezionali: ecco a voi la EV6 in versione GT!

Dopo aver vinto il premio di Car of the Year 2021, la Kia EV6 alza ancora di più l’asticella e aggiunge al suo nome due lettere che, da sempre, fanno palpitare il cuore agli appassionati di automobili sportive: il crossover elettrico del marchio sud-coreano diventa GT mettendo sul piatto un’estetica spiccatamente più aggressiva, un setup specifico che serve ad apprezzare meglio le sue doti da velocista e, ovviamente, una powertrain che, secondo la scheda tecnica, la rende ad oggi la Kia più potente mai prodotta.

Sotto il cofano, infatti, è presente un doppio motore a zero emissioni che raggiunge la vetta dei 585 cavalli e dei 740 Nm di coppia massima, scaricati a terra attraverso la trazione integrale che le permette di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 3,5 secondi e di toccare la top speed di ben 260 km/h. Questi risultati sono supportati da una base tecnica di tutto rispetto, vale a dire la piattaforma E-GMP che, in questo caso, è stata impreziosita con il differenziale elettronico a slittamento limitato e con un impianto frenante maggiorato (dischi da 380 mm all’anteriore e da 360 al posteriore).

Anche l’elettronica è stata ritoccata per far esprimere alla Kia EV6 GT il suo massimo potenziale: tra le modalità di guida, infatti, ora sono disponibili la “GT Mode” (che setta la vettura sul livello più elevato di sportività) e la “Drift“, che consente di divertirsi con sgommate e traversi disattivando completamente il sistema di controllo ESC. La dotazione è ovviamente completata con il pacco batterie da 77,4 kWh per oltre 400 km di autonomia, ricaricabile in CC fino a 250 kW in soli 18 minuti, e con la funzionalità V2L (Vehicle-to-load), che trasforma l’auto in una fonte d’energia per alimentare piccoli oggetti fino a un massimo di 3,6 kW di potenza.

Per quanto riguarda l’estetica, infine, la nuova Kia EV6 GT è subito riconoscibile per alcuni dettagli specifici come i cerchi in lega da 21” e le pinze dei freni in giallo-fluo, una colorazione poi ripresa anche all’interno dell’abitacolo sul tasto GT Mode presente sul volante e sulle cuciture dei sedili anteriori e posteriori.