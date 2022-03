Kia EV6 vince il titolo di Car of the Year 2022

Compleanno il podio la Renault Mégane E-Tech (seconda) e Hyundai Ioniq 5 che si piazza al terzo posto

È il crossover Kia EV6 a conquistare il titolo di Car of the Year 2022. La vettura orientale ha battuto la Renault Mégane E-Tech e la Hyundai Ioniq 5 con un totale di 279 punti contro i 265 punti della francese e i 261 dell’altra coreana.

Car of the Year 2022: trionfa la Kia EV6

Insomma, trionfano i modelli orientali ma anche quelli green visto che sei delle sette auto finaliste sono elettriche (e sola una ibrida plug-in). A votare sono stati 61 giurati di 23 Paesi diversi: i loro giudizi hanno fato vita a un duello testa a testa che ha visto la Kia EV6 trionfare contro le altre 38 pretendenti che comprendeva anche le supercar Maserati MC20 e la cinese Aiways U5, un brand che non è ancora molto noto in Europa, ma che corrisponde al requisito di essere in vendita in almeno cinque Paesi entro la fine del 2021.

Complessivamente sono stati selezionati 16 modelli elettrici: oltre alla già citata citata Aiways U5, c’erano le Audi Q4 e-Tron ed e-Tron GT, le Bmw i4 e iX, la Cupra Born, la Dacia Spring, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Mercedes EQS, la MG Marvel R, la Renault Mégane E-Tech, la Skoda Enyaq iV, la Tesla Model Y e la Volkswagen ID.4.

Questa la classifica finale del premio Car of the Year 2022

– Kia EV6: 279 punti

– Renault Mégane E-Tech Electric: 265 punti

– Hyundai Ioniq 5: 261 punti

– Peugeot 308: 191 punti

– Skoda Enyaq iV: 185 punti

– Ford Mustang Mach-E: 150 punti

– Cupra Born: 144 punti

Il premio Car of The Year 2022 viene assegnato dal 1964 ed è considerato il riconoscimento più ambito nel mondo automotive anche se spesso le scelte sono state discutibili perché assegnate a modelli che non hanno fatto registrare grandi numeri di vendite. Quella di quest’anno è l’undicesima volta che la cerimonia ospitata dal Motor Show di Ginevra che negli ultimi due anni non si è svolto per la pandemia. Da segnalare, infine, che i voti dei due rappresentanti della Russia non sono stati conteggiati e la bandiera è stata eliminata.