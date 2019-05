Kia Xceed: come sarà il nuovo mini SUV coreano

La Kia Xceed sarà basata sul pianale a trazione anteriore della Kia Ceed, da cui erediterà anche i motori benzina 1.2 turbo da 120 CV, 1.4 turbo da 140 CV e turbodiesel 1.6 da 115 CV e 136 CV, ma non è da escludere anche l'azione di sistemi ibridi integrati

Kia arricchisce la propria gamma di veicoli per famiglie con la nuova Kia Xceed. Le prime immagini della vettura sono ancora sotto forma di teaser, ma il brand pare prossimo alla realizzazione del “veicolo che mancava” per completare questa importata fascia di mercato.

Kia Xceed: come sarà

La Kia Xceed sarà basata sul pianale a trazione anteriore della Kia Ceed, da cui, con tutta probabilità, erediterà anche i motori benzina 1.2 turbo da 120 CV, 1.4 turbo da 140 CV e turbodiesel 1.6 da 115 CV e 136 CV, ma non è da escludere anche l’azione di sistemi ibridi integrati. Il cuore della vettura sarà nuovo sistema di infotainment da 10,25 pollici nel quale spicca il display touchscreen al centro del cruscotto, sopra alle prese d’aria centrali, attraverso cui sarà possibile comandare moltissime funzioni. La Xceed è una vettura familiare, ma dal look vagamente sportivo, come sottolineato dai dettagli in fantasia carbonio e le diverse cromature.

Sempre in fatto di tecnologia, il volante sarà di tipo multifunzione simile a quello utilizzato sulla Stonic, mentre la strumentazione è un mix di analogico e digitale. Il pacchetto base precede anche sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato, sensori di parcheggio e funzione stop/start. Novità il Sound Mood Lighting, un sistema che cambia l’illuminazione dell’ambiente in base alla musica riprodotta. Byung Chul Juh, capo del design Kia, spiega così questo nuovo progetto: “Abbiamo creato un modello che possa offrire ai nostri clienti piacere di guida e comfort con interni di qualità premium“. La Xceed dovrebbe essere presentato verso la fine dell’anno.