La Citroen 2CV si trasforma in un carro nel nuovo film di Asterix e Obelix!

Asterix e Obelix: il Regno di Mezzo è atteso nei migliori cinema italiani il prossimo 1 febbraio 2023

Avete presente la mitica Citroen 2CV? Sappiate che questa autovettura, storica per la Casa del Double Chevron, sarà presente nel nuovo film di Asterix e Obelix denominato “Il Regno di Mezzo” che uscirà al cinema il prossimo 1 febbraio 2023. Il suo utilizzo, tuttavia, è decisamente differente da quello tradizionale: il marchio francese, infatti, l’ha trasformata in un carro che si adatta al contesto storico in cui la pellicola delinea la sua trama – un vero e proprio concept (costruito tra l’altro in soli 3 mesi!) che quindi richiama la 2CV in diversi elementi del suo design.

Il più evidente è la forma della sua carrozzeria, a immagine e somiglianza proprio della 2CV, a cui si aggiungono i fari costituiti da elmi, da ruote definiti da scudi con logo Citroen e dal tettuccio con apertura verso l’alto. La Casa francese, in ogni caso, ha collaborato con i produttori del nuovo film di Asterix e Obelix fornendo anche supporto alla troupe con una decina di vetture elettrificate adibite a mezzi di trasporto per raggiungere le varie location di riprese (tra queste una AMI, una e-Jumpy, tre e-C4, tre C5 Aircross e due e-SpaceTourer) e con due zone di ricarica tramite colonnine presso le località Bry-sur-Marne e Bretigny-sur-Orge.