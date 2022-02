La Ferrari F12tdf di Kimi Raikkonen in vendita a un prezzo da record

La vettura, in vendita per quasi due milioni di euro, è apparsa sulla pagina Instagram della concessionaria CarStar con questa descrizione: "In vendita la Ferrari F12tdf di Kimi Raikkonen, esemplare unico con i colori della livrea della sua vettura Campione del Mondo"

Quanto sareste disposti a spendere per mettere in garage l’auto appartenuta a un pilota professionista o magari addirittura al vostro preferito? Beh, oggi vi parliamo di una vettura che per essere acquistata richiede un assegno davvero corposo.

Quasi due milioni per avere la Ferrari F12tdf di Kimi Raikkonen

Ormai, grazie alla rete, è possibile acquistare davvero di tutto e sono sempre di più i campioni dello sport che decidono di mettere in vendita i propri cimeli o degli oggetti raccolti negli anni. A questa tentazione ha ceduto anche l’ex pilota Formula 1 Kimi Raikkonen che, tramite un concessionario svizzero, ha messo in vendita la propria Ferrari F12tdf. Si tratta della versione evoluta della F12 Berlinetta ed è stato personalizzato apposta per Ice Man con un colore rosso identico a quello della Ferrari F2007 con cui ha vinto il titolo mondiale in quella bellissima stagione (tra l’altro è anche l’ultimo iride conquistato dalla Ferrari).

La vettura, inoltre, presenta una decalcomania del numero 7 sul tetto e i disegni del suo casco, paraurti anteriore maggiorato e un diffusore posteriore più ampio. La F12tdf è spinta da un motore 6.3 V12 aspirato in grado di erogare una potenza massima di 780 CV e una coppia massima di 705 Nm che le permetto di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e superare i 340 km/h di velocità. Il cambio è automatico a sette marce ed è presente il Passo Corto Virtuale, il sistema di quattro ruote sterzanti secondo Ferrari.

La vettura, è stata per anni compagni di Raikkonen ma nulla può scaldare più di tanto il cuore dell’uomo di giaccio dell’automobilismo mondiale e così pare essere davvero arrivato il momento della separazione. Questa Ferrari F12tdf è apparsa sul profilo Instagram di CarStar con una descrizione sicuramente efficace: “In vendita la Ferrari F12tdf di Kimi Raikkonen, esemplare unico con i colori della livrea della sua vettura Campione del Mondo“. Il prezzo? Circa 1,8 milioni di euro: una cifra unica per una vettura che non ha eguali.